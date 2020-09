McLaren brengt je in Le Mans-stemming met de Senna GTR LM - Autoblog.nl

De Senna GTR LM heeft de specialisten van MSO heel wat werk bezorgd.

Morgen is het zover: de 24 uur van Le Mans gaat ook dit jaar weer van start. Deze achtentachtigste editie stond eigenlijk al voor 13 juni op de kalender, maar de organisatie had deze tijdig al vooruitgeschoven. Gelukkig heeft corona verder geen roet in het eten gegooid en kan de befaamde race dit weekend gewoon gereden worden.

McLaren is niet een merk dat veel Le Mans-overwinningen op haar naam heeft staan. Toch staan de Britten stil bij hun Le Mans-geschiedenis. Ze kunnen namelijk wel bogen op één jaar waarin hun auto’s Le Mans domineerden. In 1995 stonden er namelijk vier F1 GTR’s in de top vijf.

Om dit weer eens in herinnering te brengen komt McLaren nu met vijf speciale Senna GTR’s, elk met hun eigen livery. Naast de livery van de winnende auto, heeft McLaren ook nog vier andere liveries geselecteerd van andere F1 GTR’s die dat jaar finishten. De liveries zijn met veel oog voor detail aangebracht, wat MSO minstens 800 uur per auto kostte.

De Senna GTR werd vorig jaar gepresenteerd als de hardcore circuitversie van de Senna. Deze had zo mogelijk een nog grotere spoiler dan de reguliere Senna. De Senna GTR combineerde een vermogen van 825 pk met een gewicht van 1.188 kg. De Senna GTR LM voegt daar nog eens 20 pk aan toe.

Naast de liveries heeft McLaren de Senna GTR LM nog een aantal unieke details meegegeven. Het circuitmonster is bijvoorbeeld voorzien van velgen in Le Mans-stijl. Deze zijn net als bij de F1 GTR afkomstig van OZ Racing. Ook hebben de uitlaten een eigen design.

McLaren Senna GTR LM 825/1

De ster van het vijftal is natuurlijk deze zwarte 825/1. Deze is namelijk geïnspireerd op de winnende auto, die bestuurt werd door Yannick Dalmas, Masanori Sekiya en JJ Lehto.

McLaren Senna GTR LM 825/6

Deze Senna GTR LM is geïnspireerd op de McLaren F1/06R, die met zijn Harrods livery een stuk opvallender was dan de winnende auto. De auto werd bestuurd door drie Britten, Andy Wallace, Derek Bell and Justin Bell, en finishte in ’95 als derde.

McLaren Senna GTR LM 825/2













We kennen de Gulf-livery vooral in de combinatie lichtblauw-oranje, maar de F1 met chassisnummer 02R had een andere Gulf-livery. Deze Senna daarom ook. De F1 GTR werd vierde op Le Mans.

McLaren Senna GTR LM 825/7

Deze blauwe livery is misschien niet de meest iconische, maar wel heel gaaf. De F1/07R waar deze Senna op geïnspireerd is was van een Frans team. Vandaar de blauwe kleur en de Franse vlaggen op de auto. De Fransen werden vijfde in de race die voor hen een thuiswedstrijd was.

McLaren Senna GTR LM 825/5

De F1 met chassisnummer 05R werd dertiende, maar wist zich wel op een andere manier te onderscheiden: met zijn livery. Deze zit vol met bijzondere details, wat McLaren aardig wat werk heeft bezorgd. Ze zijn gestopt met de uren te tellen, maar ze schatten dat het om duizenden uren gaat.

Le Mans-liefhebbers die goed in de slappe was zitten en hier wel enthousiast van worden hebben helaas pech. Alle vijf de auto’s hebben namelijk al een baasje. Dat is ook meteen de reden dat McLaren geen prijs vermeldt.