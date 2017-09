De weinig populaire HALO wordt ook nog eens duur

Man man man...Jean gooi dat ding gewoon alsnog in de poubelle, s'il vous plaît.

Als F1-liefhebber weet je als het goed is inmiddels dat volgend jaar de HALO verplicht gesteld wordt in de F1. Niet alleen in de F1 overigens, want de wichelroede vindt in 2018 ook direct zijn weg naar de andere hoogste monoposto-klasses die de FIA onder zijn hoede heeft, te weten de Formule 2 en de Formule E. Over het besluit wordt nog steeds door Jan en allemaal geklaagd, maar voor FIA-baas Todt zou het op dit moment een enorme volte face zijn om de HALO alsnog af te schieten. Of Todt zoveel leiderschap in zich heeft valt te bezien. Voor nu gaat het proces van de HALO-onvoering echter gestaag door.

De fabricage van de HALO wordt uitbesteed aan een derde partij. Momenteel zijn er volgens Auto-Motor-und-Sport drie kandidaten in de running om de HALO te maken, waaronder het Italiaanse Breda en het Duitse CP Autosport. In oktober worden de eerste fysieke testen met de wichelroedes gedaan. Er is echter al een kostenplaatje voor het ding voorgespiegeld aan de teams en die worden daar naar verluidt niet heel blij van.

Een HALO gaat naar verluidt zo’n 13.000 tot 24.000 Euro kosten. Als je weet wat sommige andere onderdelen van een F1-auto kosten niet per se de hoofdprijs, zou je zeggen. Toch morren de teams er een beetje over. Per slot van rekening is het ding niet meer dan een driepoot van titanium, die zo’n 10 kilo weegt. Daarbij moeten er door de teams niet alleen HALO’s aangeschaft worden voor de raceauto’s, maar ook voor tests die de FIA volgend jaar wil uitvoeren op het apparaat. Günther Steiner van Haas F1 meent dat hij daarom meteen al vijf HALO’s moet kopen. Een aantal dat waarschijnlijk oploopt als een coureur gedurende het seizoen zijn HALO schendt. Fi donc!