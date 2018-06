Zo idioot snel is de Volkswagen I.D. R op Pikes Peak

Elektrische auto's FTW!

Aan de hand van de specificaties wisten we al dat de elektrische Volkswagen I.D. R een behoorlijke rappe racer zou gaan worden. 0-100 tijden en droge specs zijn leuk, maar waar het echt om draait is natuurlijk de praktijk.

Inmiddels is de kwalificatie voor de Pikes Peak International Hill Climb aangebroken en de I.D. R stelde niet teleur. Sterker nog, de elektrische Volkswagen pakte de snelste tijd met 3:16.083. Let wel: voor de kwalificatie wordt niet de gehele klim afgelegd. Het gehele parcours is 19,99 kilometer lang. Met de kwalificatie rijden de racers een afstand van 8,3 kilometer. Romain Dumas, de fabrieksrijder van Porsche, reed met de Volkswagen maar liefst 11 seconden sneller dan de nummer twee, Simone Faggioli. Hij reed in een Norma M20 SF PKP. Deze racer heeft wel een verbrandingsmotor.

Met deze prestatie mag Dumas aanstaande zondag als eerste van de auto’s starten tijdens de Pikes Peak Hill Climb 2018. Het doel van Volkswagen is om het record voor elektrische auto’s te verbreken. Dat staat momenteel op 8:57,118 min, gevestigd door Rhys Millen in een Drive eO PP100 in 2016. De heuvelklim begint met 24 motoren, vervolgens is het de beurt aan de 62 deelnemende auto’s.