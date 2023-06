McLaren e-scooter is hier, ontworpen door F-Type designer

Een e-scooter met een automotive hart, uitgebracht door McLaren.

Shoppen voor een e-scooter kan bij zoveel merken. Wil je als autoliefhebber net die link leggen met automotive dan kun je vanaf nu terecht bij McLaren. Onder de naam van technologiebedrijf Lavoie is dit de Series 1. Een e-scooter, ontwikkeld door de technologische tak van de Britse autofabrikant.

Naast het feit dat de naam van McLaren hangt aan de e-scooter, is het apparaat ontworpen door een icoon uit de autoindustrie. Niemand minder dan Ian Callum is verantwoordelijk voor het ontwerp van de tweewieler. Callum kun je natuurlijk kennen als de designer van onder andere de oorspronkelijke Aston Martin Vanquish, DB9 en de Jaguar F-Type.

McLaren e-scooter

Er komen twee varianten van de McLaren e-scooter op de markt. Het gaat hier om de Lavoie Series 1 en de Series 1 MAX. Er zit een groot verschil tussen de twee. Met de instapper moet je het doen met een batterijpakket van 468 Wh.

Daarmee is een topsnelheid van 19 km/u mogelijk en een actieradius van 40 kilometer. Het topmodel beschikt over een grotere 702 Wh accu. Daarmee is een top van 40 km/u mogelijk. De actieradius van de MAX bedraagt 61 kilometer.

De actieradius is afhankelijk van je rijstijl. Er zijn namelijk drie rijmodi onder de namen Eco, Cruise en Sport. Het opladen van de accu neemt minder dan drie uur in beslag. Een toffe feature van de McLaren e-scooter is dat deze opvouwbaar is. Handig om mee te nemen onder je arm, in de auto of in de trein.

Moeten we het alleen nog hebben over de prijs. Een McLaren is nooit goedkoop geweest en daar is deze e-scooter geen uitzondering op. Prijzen beginnen bij 1.990 dollar voor de Series 1 tot 2.230 dollar voor de Series 1 MAX. De eerste 469 exemplaren komen op de markt als zogenaamde Founders Edition, te herkennen aan een uniek embleem.