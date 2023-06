BMW crasht XM tijdens recordpoging op Pikes Peak

Geen goede reclame voor BMW, een XM crashte op Pikes Peak.

Hoe verkoop je een supersnelle SUV? Door er records aan vast te plakken natuurlijk. Autofabrikanten zijn er gek op. Denk aan de vele Nordschleife recordtijden in allerlei categorieën, maar ook Pikes Peak is een populaire. Momenteel heeft Lamborghini de titel in handen voor snelste SUV op Pikes Peak met de Urus. BMW wil dat record slopen. Dat ging echter niet helemaal goed.

Bij een officiële recordpoging verloor coureur Matt Mullins de macht over het stuur. Door een nog onbekende oorzaak crashte Mullins de BMW XM Label Red. Er zijn geen videobeelden van het ongeluk, wel van de afloop.

Op een livestream van Mobil 1 is te zien hoe de XM zwaar gehavend uit de crash is gekomen. De carrosserie is aan alle kanten ingedeukt, dus dit moet een zwaar ongeval geweest zijn. Het goede nieuws is dat Mullins geen verwondingen aan de crash heeft overgehouden.

BMW XM crash op Pikes Peak

Goede reclame voor BMW is dit niet. Een ongeluk kan iedereen overkomen, maar het is extra lullig tijdens een recordpoging. In een statement zegt BMW dat er inderdaad een raceincident heeft voltrokken op Pikes Peak. De recordpoging staat voorlopig op pauze. De Duitse autofabrikant wil de XM Label Red opknappen en nog deze zomer een nieuwe poging doen.

Daarmee blijft voorlopig de Lamborghini Urus Performante de snelste SUV op de befaamde heuvelklim. Met een tijd van 10:32,06 is de Urus de snelste op de 12,4 mijl lange Pikes Peak.

De BMW XM Label Red is de eerste plug-in hybride van M. Met 748 pk en 1.000 Nm is dit het topmodel van de XM-serie. Onder de kap huist een S68B44 V8 en deze krijgt extra oempf van een elektromotor. In 3,8 seconden zit de Label Red op 100 km/u. Met het optionele M Drivers Package is een topsnelheid van 290 km/u mogelijk.