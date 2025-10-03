Italiaanse tankstations krijgen boete van 937 miljoen euro

Italiaanse tankstations zijn stout geweest en moeten een boete van 937 miljoen euro betalen.

La bella Italia! Het land van lekker eten en drinken, mooi weer, kunst en cultuur. Maar ook van de boefjes. Hele films zijn er van gemaakt. Dat ook de Italiaanse oliehandel wel eens een loopje met de regels neemt zagen we dan ook niet aankomen…

Europese regels

Over welke regels hebben we het dan en wat hebben die Italiaanse olieboeren dan precies uitgehaald? Vanuit Europa is het verplicht om het dinosap aan de pomp aan te lengen met een percentage aan biobrandstoffen. Bijvoorbeeld ethanol. Dat percentage bio-ethanol in de benzine hebben een effect gehad op de literprijs en daar zit precies het probleem

De zes oliereuzen die van de Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) een boete hebben gehad pasten hun prijzen tegelijkertijd aan. Tussen 2020 en 2023 zouden Esso, Eni, IP, Q8, Saras en Tamoil hun prijsverhogingen onderling hebben gecoördineerd en dat is verboden. Dit kartel is nu volgens de Italiaanse overheid aangetoond en dus moeten de Italiaanse tankstations een boete van 937 miljoen euro betalen.

Klokkenluider

Het schandaal is aan het licht gekomen door een klokkenluider die informatie doorgegeven heeft aan de Italiaanse autoriteiten. Het laat maar weer eens zien hoe grote merken als deze zes een groot deel van de markt kunnen beïnvloeden.

Het Italiaanse ENI (voorheen bekend als Agip) moet het grootste deel van de boete ophoesten. De oliereus moet in zijn eentje 336 miljoen euro betalen. Meer dan een derde van het totaalbedrag.

Dan klopt het gevoel dat je altijd teveel betaalt aan de Italiaanse pomp dus toch…