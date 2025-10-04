Iemand had een miljoen euro over voor deze nieuwe Maserati

We hebben meer van zulke mensen nodig om Maserati te laten overleven!

Maserati zit als merk in zwaar weer. Een manier om te overleven is door heel veel dure speciaaltjes te verkopen waar een lekkere marge op zit. Met de MCXtrema hebben ze in elk geval zo’n model in huis én hier is een koper van een dergelijk model. Hoewel de prijs officieel nooit is bekendgemaakt kost een MCXtrema naar schatting een miljoen euro.

De overhandiging van een gloednieuwe Maserati MCXtrema mogen we virtueel aan de hand van de foto’s bijwonen. De gelukkige eigenaar is Jacques Sicotte, een in Zuid-Frankrijk woonachtige nucleair ingenieur met een verzameling klassiekers die samen een klein fortuin waard zijn.

Van MC12 naar MCXtrema

Sicotte bezit onder meer een Maserati MC12, dus het is geen verrassing dat hij zijn oog had laten vallen op de spirituele opvolger daarvan: de MCXtrema. Slechts 62 exemplaren worden er gebouwd, allemaal bedoeld voor gebruik op het circuit. Geen kentekenplaten, geen regels voor op de openbare weg waar deze aan moet voldoen. Eigenlijk waardeloos als je er zo naar kijkt, maar als je toch al een enorme autoverzameling hebt: waarom niet?

Zijn exemplaar is via het MCXlusiva-programma compleet gepersonaliseerd. Het resultaat is een tweekleurige combinatie van matblauw en parelwit met een gigantische drietand op de motorkap. Dat is natuurlijk een knipoog naar de MC12 Stradale. Op de deuren prijkt trots het geluksnummer 77, terwijl het interieur donkerblauw ademt en is voorzien van onder meer een passagiersstoelkit en een achteruitrijcamera.

MC20 op steroids

De MCXtrema is het krachtigste circuitwapen dat Maserati ooit heeft gebouwd. Onder de motorkap ligt de bekende 3,0-liter Nettuno V6 die we kennen van de MC20, maar dan opgevoerd tot 740 pk. Die kracht wordt losgelaten via een sequentiële racebak, want geen straatauto weet je nog.

Maserati besteedde meer dan 1.000 uur aan virtuele simulaties en nog eens 200 uur aan werk in de dynamische simulator om de auto tot in perfectie af te stemmen. Dan zal het wel goed zijn.

Wie een MCXtrema bestelt krijgt toegang tot de zogenaamde MCXperience. Dit is een exclusieve club met gepersonaliseerde circuitdagen, ondersteuning door Maserati-ingenieurs. Je kunt het een beetje vergelijken met het XX-programma van Ferrari.

Tijdens de aflevering kreeg Sicotte zijn auto persoonlijk overhandigd door Andrea Bertolini, Maserati’s Chief Test Driver en viervoudig GT-wereldkampioen.

Zo, nog 61 te verkopen.