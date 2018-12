McLaren herdenkt Ayrton Senna met… de P1 GTR?

Zeg, daar hebben jullie een betere auto voor.

Werd je vanochtend, of ergens in de afgelopen maanden, wakker met een merkwaardig gevoel in je maag? Een soort raadselachtige drang om je auto met grote snelheid door de spits te jagen en tussen de andere automobilisten door te manoeuvreren? Vrees niet, doodnormaal. Het is namelijk 30 jaar geleden dat Ayrton Senna zijn allereerste Formule 1-titel wist te behalen. Een McLaren-eigenaar heeft zijn auto naar de sportwagenfabrikant gebracht om dit memorabele moment te herdenken. McLaren Special Operations (MSO) nam de auto onder handen en dit is het resultaat.

Helemaal begrijpen doen wij hem niet, aangezien McLaren zelf al een ode aan zijn meest legendarische coureur heeft gemaakt in de vorm van de Senna. Het persbericht geeft echter duidelijkheid over de situatie. In plaats van dat de eigenaar van de P1 GTR simpelweg buiten de boot was gevallen en de auto niet mocht kopen, of de Senna simpelweg te afschuwelijk voor woorden vond, is de reden vrij simpel: lang voordat de McLaren Senna was onthuld, was het project al begonnen.

De eigenaar van de McLaren, een fanatieke verzamelaar, bracht zijn P1 GTR drie jaar geleden naar MSO. Samen met de speciale afdeling van de Britse sportwagenfabrikant werkte de man eraan om zijn P1 GTR zo realistisch mogelijk te maken. In totaal werd er al meer dan 800 uur besteed aan enkel de verfbeurt van de vreselijk snelle P1. De GTR draagt hetzelfde Marlboro-raceoverall als de oppermachtige MP4/4, waarop hij is gebaseerd.

De P1 GTR, genaamd ‘Beco’, naar de bijnaam van Senna, is op meer plekken dan alleen zijn livery aangepakt. MSO heeft de auto namelijk ook een aerodynamische beurt gegeven. Het plaatwerk van de GTR is al buitengewoon excentriek en gericht op het optimaliseren van neerwaartse druk, maar Beco gaat nog een stap verder. Om beter op de MP4/4 te lijken, krijgt de meer vleugelwerk. Met name aan de achterzijde is dit goed te zien.