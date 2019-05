McLaren GT: een nieuw hoofdstuk voor het merk

Comfortabel cruisen en toch meer dan voldoende vermogen. Dat wil McLaren met deze nieuwe Grand Tourer.

De Britse autofabrikant McLaren wil naar eigen zeggen het beste van twee wereld combineren. Aan de ene kant performance zoals we het merk kennen, aan de andere kant een comfortabel model zoals we niet eerder van het merk hebben gezien. Wat dat betreft is de 570GT misschien wel een voorloper die we naast deze GT kunnen zien.

Over dat model, met 570 pk, gesproken. De McLaren GT gaat nog een stapje verder. De nieuwe coupé levert 620 pk en 630 Nm koppel uit de alombekende 4.0-liter twinturbo V8. Voor McLaren-begrippen is de GT zwaar te noemen. De sportauto heeft een gewicht van 1.530 kg (DIN). Toch laat het merk weten dat dit 130 kg minder is dan zijn directe concurrent. Ondanks het GT karakter is de auto nog steeds bloedverziekend snel. 0-100 doet de GT in 3,2 seconden. 0-200 km/u is gedaan in 9 tellen en de topsnelheid bedraagt 326 km/u.

Met deze McLaren GT is het de bedoeling dat je een weekendje Toscane pakt. Of floreert over de boulevard van Cannes. De auto beschikt over 420 liter bagageruimte. Standaard beschikt de kofferklep over een soft-close mechanisme. Tegen bijbetaling kan de kofferklep zelfs elektronisch geopend of gesloten worden. Dankzij de middenmotor is er ook nog 150 liter bagageruimte aan de voorkant te vinden. Dit brengt de totale bagageruimte op een indrukwekkende 570 liter.

Het interieur is beduidend minder hardcore in vergelijking met de andere modellen. McLaren heeft duidelijk de focus gelegd op comfort, zodat rijden op lange afstanden een feestje moet worden. Uniek voor de McLaren GT zijn de elektronisch bedienbare en verwarmde stoelen. Ben je dat geluid van die 4.0 V8 op de achtergrond beu? Draai de volumeknop open en het geluid van 12 Bowers & Wilkins speakers strelen je oren. Andere zaken die bijdragen aan het comfort zijn een 12.3-inch infotainmentscherm en een achteruitrijcamera.

De McLaren GT is nu te bestellen en eind dit jaar moeten de eerste leveringen plaatsvinden. In het Verenigd Koninkrijk heeft de GT een vanafprijs van £163.000 inclusief belastingen.