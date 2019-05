Tesla’s hebben de kortste statijd in Nederland

Het moest er natuurlijk ook een keer van komen.

Een tijdje geleden hielden wij bij Autoblog de EV-10-daagse. Natuurlijk hebben we benzine door de aderen stromen en worden we wakker met een V8 wekkergeluid, we gaan natuurlijk ook met onze tijd mee. Tijdens die week schenen wij ook even een lichtje over een occasion, de Renault Fluence Z.E..

Die Franse sedan bewijst hoe snel de ontwikkelingen gaan bij elektrische auto’s. Want laten we eerlijk zijn, naar huidige maatstaven is de Renault Fluence Z.E. een hork van een auto. De laadtijd is veel te lang en de actieradius te kort. Kortom, elektrische occasions waren nog niet eens zo gek geleden niet echt serieus te nemen.

Volgens VWE Automotive is de markt van elektrische occasions groeiende. Zo verdubbelden de verkoopcijfers van elektrische auto’s. Dat niet alleen, ook verkopen ze sneller. De gemiddelde statijd voor een auto is 71 dagen. Bij elektrische auto’s is de statijd aanzienlijk korter. Zo daalde de gemiddelde statijd van Tesla’s van 62 naar 36 dagen. Daarmee is Tesla het merk met de kortste statijd.

Het is niet allemaal hosanna in de wondere wereld van de occasions. Zo namen de voorraden toe met 12%, de sterkste stijging in lange tijd. Het risico is dat als de economie daalt, dit een groot effect heeft op de verkoopwaarde van de occasions. Om deze te slijten moet de prijs verlaagd worden.

Verdere opvallende mededelingen uit het rapport betreft dieselauto’s. Met name compacte dieselauto’s blijven interessant voor de particulier. Dit zijn voornamelijk B- en C-segment auto’s, die nog relatief licht zijn en een gunstig verbruik hebben. Economische redenen zijn belangrijk bij de aanschaf van een occasion, dit blijkt ook uit het feit dat bepaalde plugin hybrides ook populair zijn bij particulieren.