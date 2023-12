FIA is een puinbende, verliest na minder dan een jaar weer iemand

We mogen inmiddels concluderen dat het bij de FIA een puinbende is. Alleen bij Alpine draait de draaideur nog sneller.

Bedrijven of instanties waar de managementstructuur niet goed zit. Het is een last op de samenleving die moeilijk te kwantificeren. Het ergste is natuurlijk als het overheden betreft of andere organisaties die geen winst hoeven te maken en dus niet worden afgerekend op resultaat. Want ja, als het bovenin niet goed zit, dan is het eindresultaat meestal ook matig.

Excusez-le-mot

In dergelijke situaties zie je vaak eenzelfde patroon. Mensen met een goed karakter die er niet mee kunnen dealen, zijn binnen no-time weg. Slechtere mensen blijven wellicht, omdat ze geen betere optie hebben of het wel lekker vinden dat hun taak bestaat uit ja-knikken voor een excusez-le-mot, eikel (m/v/i). Zo krijg je een hele verkeerde selectie bias. Uiteindelijk bestaat de hele club uit nare lui. En is het wachten op het schandaal dat uitkomt en het echt niet meer kan, voordat er schoon schip gemaakt wordt.

Hoe vind je zelf dat het gaat?

We kijken natuurlijk naar de buitenkant. Maar de tekenen aan de wand zijn er dat het bij de FIA momenteel ook niet lekker gaat. Mohammed Ben Sulayem heeft weinig vrienden gemaakt in de sport sinds zijn entree. Soms is dat een goede zaak. Dat een paar mensen van Liberty Media Mohammed niet zien zitten, zou alleen kunnen betekenen dat hij zijn werk goed uitvoert. Maar als ook zowel teambazen als coureurs eigenlijk niks van je moeten hebben, is er wel iets geks aan de hand.

Wolff wolff wolff

Zo moest de FIA onlangs weer een pijnlijke keutel intrekken. Op basis van een artikel van een publicatie die vaak de randjes opzoekt van feit en fictie, werd een onderzoek gestart naar de vele petten van Toto Wolff. Op zich misschien niet eens een slechte zaak. Maar je moet het wel een beetje onderbouwen. En dat kon niet, want álle andere teams zeiden vervolgens dat zij niet geklaagd hadden over Wolff.

De FIA trok daarop het onderzoek weer in. Tot vreugde van Lewis Hamilton. Verder hebben we de kwestie Michael Masi gehad, was er een ongemakkelijk moment met de titeluitrijking aan Red Bull, heeft men Jean Todt zonder aanwijsbare reden voor de bus gegooid omdat het financieel een puinhoop zou zijn geweest onder zijn leiding…

Balestre reloaded?

Ben Sulayem induceert zo al vergelijkingen met Jean-Marie Balestre. Je weet wel, die voormalig FIA (toen nog FISA) eindbaas, die het presteerde om zonder ironie te zeggen ‘It is the correct decision, because it is my decision’. En mensen hebben er kennelijk geen trek in om te werken in deze omgeving. Steve Nielsen, nog dit jaar aangesteld om Race Control te verbeteren, pakt nu alweer zijn biezen. Nielsen werd in januari aangesteld als sportief directeur. Dit naar aanleiding van de controverses in afgelopen seizoenen van de Formule 1. De BBC bericht nu:

F1 insiders have told BBC Sport that Nielsen felt the FIA was not willing to make the changes he felt were required to make its race-control operations fit for purpose. The teams and drivers all backed Nielsen’s move to the FIA and are likely to be dismayed by his decision to leave, and concerned about its potential ramifications. At the Belgian Grand Prix this year, Mercedes driver George Russell, a director of the Grand Prix Drivers’ Association, said Nielsen had been “a really great addition” to the FIA’s operations team. Auntie Beeb, bolwerk van serieuze journalistiek

Tweede binnen een maand

Nielsen werkte eerder voor Tyrell, Benetton, Renault en Williams, alvorens in 2017 een rol bij Liberty Media te accepteren op uitnodiging van Ross Brawn en Stefano Domenicale. Eerder deze maand vertrok Deborah Mayer eveneens bij de FIA. Zij was aangewezen als hoofd van de FIA’s commission for women. Ook haar vertrek is verder niet van commentaar voorzien. Is het dan echt zo naar om bij de FIA te werken? Of kunnen al deze lieden de sprong maken naar een topfunctie bij de NAVO? En wil jij wel bij de FIA werken? Laat het weten, in de comments!