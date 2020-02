McLaren laat hun nieuwe F1-auto zien

Na onder meer Mercedes en Red Bull is nu McLaren aan de beurt om hun 2020 F1-auto te tonen. De livery is zeker anders, maar de aerodynamica lijkt hetzelfde te zijn.

Een nieuwe dag, een nieuwe F1-livery. Waar er bij Red Bull en Mercedes sprake was van een feest van herkenning, is de MCL35 toch wel wezenlijk anders ten opzichte van zijn voorganger. Althans, als je kijkt naar de livery, dan.

Het 2019-model had bijvoorbeeld een blauwe achterkant, die bij de motor overstapte naar de oranje kleur. Die overgang ging gepaard met wat kekke driehoekjes. Pas bij de neusvleugels zagen we blauw weer tevoorschijn komen.

Het 2019-MCL34-model

Het design van de 2020 F1-auto van McLaren is echter wat ‘horizontaler’, wat gelaagder. Het begint onderop, met een combinatie van blauw en zwart. Vooral op de zij-inlaten zien we de blauwe kleur het meest, wat richting de achterwielen via horizontale streepjes overgaat in het zwart.

Het 2020-MCL35-model

Daarboven zien we de traditionele papaja-oranje weer terugkeren. Deze neemt de gehele lengte van de auto in beslag en is daarmee de meest in het oog springende kleur van de MCL35. Zoals het natuurlijk ook hoort. Boven op de middelste luchtinlaat zien we het blauw weer terugkeren, dat net als onderaan de auto via een streepjeseffect overgaat naar zwart.

Of de MCL35 aerodynamische verbeteringen kent, is niet duidelijk. Het persbericht rept daar met geen woord over, neem daarom maar aan dat ze daar geen vooruitgang hebben geboekt. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld Ferrari.

McLaren zegt wel dat de nieuwe livery ‘geoptimaliseerd is voor racing performance‘. Wat ze daar precies mee bedoelen is niet echt duidelijk. Misschien wijzen ze op de toevoeging van acht nieuwe sponsoren (in totaal hebben ze er nu 38). Met meer geld kan je – in theorie – snellere auto’s en coureurs regelen, natuurlijk. Of de nieuwe bestickering de auto’s sneller maakt zullen we volgende week zien, wanneer de racewagens op Circuit de Barcelona-Catalunya getest zullen worden.