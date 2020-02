Hoeveel kost een supercarcollectie?

Het is een droom van velen, maar een werkelijkheid van weinigen: een riante verzameling aan supercars. Maar wat zijn daar de kosten van eigenlijk? Een geluksvogel somt het voor ons op.

Een Pagani Huayra, een McLaren 650S, meerdere Bugatti’s. Dit is slechts een fractie van wat er allemaal in Manny Khoshbin’s garage staat. Het klinkt misschien als een droom om zo’n prachtige collectie aan auto’s in je garage te hebben, de kosten daarvan lijken meer op een nachtmerrie. Khoshbin heeft deze week namelijk een video online geplaatst, waarin hij vertelt over de vrij kolossale bedragen.

Om te beginnen met de grote en kleine beurten. Want waar je met een Daihatsu Cuore misschien wel een jaar durft over te slaan, is dat bij een auto als een McLaren Senna misschien wat minder verstandig. Hoeveel een beurt voor een Senna dan kost? Dat… Weet Khoshbin nog niet. Die auto is nog niet aan de beurt (sorry) geweest. Hij verwacht dat het zo’n 1.500 dollar gaat kosten.

Zijn Porsche Carrera GT kost ook zoiets en is daarmee een van de goedkoopste auto’s in zijn collectie. Als het gaat om het onderhoud, dan. De Pagani Huayra zit aan de duurdere kant, hier kost het 8.000 dollar per jaar. Koploper is – hoe kan het ook anders – Bugatti. Zowel de Veyron als Chiron kosten 25.000 dollar. Kennelijk kan je echter ook korting krijgen, dan kost het 22.000 dollar. Die Bugatti’s kennen overigens wel wat meer opvallende onderhoudsprijzen…

Khoshbin heeft ook nog vijf Mercedes McLaren SLR’s staan, die gemiddeld zevenduizend dollar per jaar kosten aan onderhoud. De McLaren 650S en P1 kosten allebei vijftienhonderd dollar per jaar. In totaal kost zijn autocollectie dus 115.000 dollar aan beurten, per jaar. Dat is ruim 106.000 euro.

Maar wacht, dan zijn we er nog niet. Stel dat je een motorlampje in je dashboard te zien krijgt? Dit overkwam hem in zijn Mansory Bugatti Chiron. Zijn schokbrekers lekten, waarvoor hij 130.000 dollar mocht neertellen. En een verzekering is ook wel zo fraai. Hij heeft een bijzondere blanket policy, waardoor kosten van het verzekeren van zijn supercarcollectie neerkomen op ‘slechts’ 100.000 dollar per jaar.

En waar laat je al je super dure auto’s dan? Gewoon op straat? Is niet echt aan te raden. Nee, daar wil je een mooie opslagruimte voor hebben. Eentje die ’s nachts veilig is, goed bereikbaar is… Khoshbin schat dat zijn garageruimte van zo’n 750 vierkante meter hem 180.000 dollar per jaar zou kosten. Wel een opmerking over die opslagruimte: daar moest voor Khoshbin wel een goede luchtfilteringsinstallatie in zitten. Kosten: 700.000 dollar.

Al met al zijn de kosten van Khoshbin’s supercarcollectie zo’n 441.000 dollar per jaar. Zonder ook maar een meter te hebben gereden. Dan is de 205 van deze schrijver toch wel iets goedkoper.

Foto: Sweet Supercar Combo at Emirates Mall van JZaero, via Autojunk.nl.