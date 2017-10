McLaren MSO R: de HEMA windbreaker in auto-vorm

Goed nieuws voor trouwe ANWB-leden: naast matching comfortabele stappers, matching nordic walking stokken, matching windjassen en matching korte kapsels, kan je nu bij MSO terecht voor matching McLarens.

MSO (McLaren Special Operations) heeft op speciaal verzoek van een klant namelijk matchende MSO R’s gebouwd. Beide auto’s baseren op de McLaren 675 LT. Het enige grote verschil tussen de twee is dat de ene een coupé is en de andere een spider. Op zich bizar als je je bedenkt dat de Spider een hard klapdak heeft waardoor de auto in gesloten toestand sowieso al een coupé met een paar lelijke naden in het dak is. De klant in kwestie zal dus een serieus geval van Stendahl syndroom gehad hebben. Op dit ene punt tenminste.

Voor de rest wist hij kennelijk wel wat hij wilde, namelijk Liquid Silver lak met zwarte velgen, zichtbare carbon frutsels en hier en daar een rood accent. De spoiler van beide auto’s bestaat uit twee lagen en wijkt af van die op reguliere 675 LT‘s. Een subtiel verschil tussen de coupé en de spider is dat de lak op de eerste glanst en op de tweede gesatineerd is.

Aan de binnenkant wordt het grijs/zwart/rood schema doorgezet, maar dan wat flamboyanter dan aan de buitenkant. De stoelen zijn namelijk uitgevoerd in rood alcantara met zwarte accenten. Het stuurwiel is een combinatie van carbon en alcantara, met een rood streepje om het midden te markeren. Om het geheel af te maken zitten er MSO R logo’s op de hoofdsteunen.

Last but not least heeft MSO heeft ook nog wat kleine tweaks uitgevoerd aan de motor waardoor deze in beide MSO R’s 688 pk levert, in plaats van 675 in de standaard 675 LT. Lijkt het jou ook wel wat, twee keer bijna dezelfde auto op de oprit, of heb je toch liever wat meer variatie?