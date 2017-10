Dit gaat de Skoda Karoq kosten [updated]

Hier hebben wij natuurlijk allemaal naar uitgekeken.

Als er één markt HEET is op dit moment, is het wel die van de compacte crossover. Als je geen equivalent van deze sok-in-je-broek-auto in de showroom hebt staan, dan tel je als fabrikant niet meer mee. Gek genoeg duurde het even voordat de gehele VAG-stal dit door had. Ja, de Tiguan heeft het erg lang volgehouden. Skoda kreeg de Yeti, misschien wel de leukste VAG-auto van de afgelopen 10 jaar, maar dat was niet zo’n succes. Dus krijgen alle Seats, VW’s en Skoda’s nu crossovers die een beetje veel op elkaar lijken. Dat geldt ook een beetje voor Skoda’s laatste crossover aanbieding, de Karoq.

Want ik moest even drie keer krabben wat dit ook al weer was. Je hebt de Skoda Kodiaq (rijtest). Dat is een grote Tiguan die minder kost dan een Tiguan. Deze Skoda Karoq staat daar een treetje onder. Voor de context: de Karoq is 4,38 meter lang, 1,84 meter breed en 1,60 meter hoog, terwijl de Kodiaq 4,70 meter lang, 1,88 meter breed en 1,65 hoog is. De Karoq is vooral wat korter. Andere verschillen kun je lezen in dit artikel.

Uiteraard is er de keuze tussen verschillende motoren vanuit het VW magazijn. Het begint met een 115 pk sterke 1.0 TSI benzine motor, enkel leverbaar in combinatie met voorwielaandrijving. Deze uitvoering kost 28.990 euro. Een stapje hoger vinden we de 1.5 TSI met 150 pk. Deze kun je krijgen met een handbak of DSG-automaat. Voor de veelrijders is er ook keuze, maar niet veel. Het begint met een 1.6 TDI (115 pk) met voorwielaandrijving en een handbak. Is dat te weinig, dan ben je aangewezen op de 2.0 TDI. Deze heeft automatisch vierwielaandrijving en een DSG-bak.

De Skoda Karoq kan besteld worden aan het einde van deze maand. In december staat de compacte crossover in de showrooms en in januari worden de eerste exemplaren aan klanten uitgeleverd. Het enige dat ons bevreemd is dat de Karoq exact evenveel kost als een Kodiaq. De Kodiaq is niet alleen een maatje groter, maar heeft voor hetzelfde geld een 1.4 viercilinder motor in plaats van een driecilinder. We hebben deze vraag voorgelegd bij de importeur. Zodra wij meer weten houden wij jullie op de hoogte!

UPDATE: we hebben bericht terug van de importeur over de prijsstelling van de Karoq. De vanafprijs van de Karoq is identiek aan die van de Kodiaq, omdat de Karoq minimaal het ‘Ambition’ uitrustingsniveau heeft. Daarmee is de kleinere SUV standaard rijker uitgerust dan zijn grote broer. Onder meer lichtmetalen velgen, parkeersensoren, een met leder bekleed multifunctioneel stuurwiel en een lichtassistent zitten er bij de Karoq altijd op, terwijl dat bij de ruimere Kodiaq niet het geval is.