Fiat gaat Ford kapot maken in 2018

Don Sergio laat weer eens van zich horen.

Sergio Marchionne, eindbaas bij Fiat Chrysler Automobiles (FCA) en potentieel Ferrari-koper mocht gisteren wat financiële cijfers over over afgelopen jaar presenteren. En dat waren (eerlijk is eerlijk) prima getalletjes om te roepen: een aantal doelen die vier jaar geleden werden gezet zijn gehaald en er is in Q4 een miljard Amerikanodollars netto winst gemaakt bij FCA. Reden genoeg voor Sergio om weer eens een lekker statement uit zijn coltrui te poppen.

De financiële cijfers lopen prima, maar de mannen van FCA gaan hun target van 7 miljoen auto’s in 2018 niet halen. Ze verkochten er afgelopen jaar 4,8 miljoen en een sprong van 2,2 miljoen lijkt onwaarschijnlijk. Op de vraag of hij ervan baalt dat andere merken niet met FCA willen fuseren, zei hij vertrouwen te hebben dat FCA ook op eigen kracht een topspeler in de markt kan zijn. “And that’s all I care about.” Tegelijkertijd is hij best een beetje bang voor 2018. Veel van het succes voor komend jaar zal afhankelijk zijn van de lancering van de nieuwe Wrangler en RAM 1500.

“I think the biggest risk … is that we screw up all those launches and we can’t deliver the volumes. That’s the real issue — that we can’t make it.”

Maar het is niet alleen maar bescheidenheid natuurlijk. Marchionne maakt gebruik van de situatie om de boel eens lekker op scherp te zetten. Hij heeft tijdens de bekendmaking van de cijfers geroepen dat het waarschijnlijk is dat FCA beter gaat presteren dan Ford in 2018. Best een bold statement want Ford verkocht afgelopen jaar 6,2 miljoen auto’s, terwijl FCA er dus 4,8 miljoen wist te slijten. Daar moeten we wel bij aantekenen dat Ford minder 1,2% verkocht dan in 2016 terwijl FCA 1,3% meer auto’s verkocht. Honda noemt Marchionne niet, maar dat is ook niet zo vreemd. Die verkochten 8% meer dan een jaar geleden en stegen naar 5,3 miljoen verkochte auto’s. Overigens zijn verkoopaantallen iets anders dan pure winst natuurlijk, de vraag is even waar Sergio precies op doelde met zijn uitspraak.

Over Alfa Romeo zei Marchionne dat ook in 2018 geen winst gemaakt zal worden. Joh, dat hadden we niet zien aankomen Sergio, zeker niet nu jullie de Formule 1 in gaan! Maar goed, nog steeds rode cijfers voor Alfa Romeo in 2018 dus, met als grootste probleem dat er meer volume nodig is. Misschien moet je dan eens zorgen dat je auto’s hebt in relevante marktsegmenten die de strijd aan kunnen met de competitie, Sergio. Een opvolger voor de MiTo en de Giuletta bijvoorbeeld? Het is maar een ideetje.

Feit is dat Ome Sergio reden tot een klein feestje heeft, maar we zijn benieuwd of hij over anderhalve maand in Genève weer wat moois te melden heeft. Of gaat het weer een actiemodelletje van de Fiat 500 worden?