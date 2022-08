Supercar rijbewijs (en training) wordt verplicht. Goed idee?

Een supercar rijbewijs moet verplicht worden voor supercar eigenaren. Goed idee?

Auto’s worden telkens en sneller. Ondanks dat je bijna nergens meer een beetje door mag (en kan) rijden, hebben we tegenwoordig asociaal veel pk’s onder de kap. Zo’n Lynk & Co 01? 260 pk. Een eenvoudige Tesla Model 3? Meer dan 300 pk. Dus logisch dat de lat voor supercars nog veel hoger ligt.

600 pk is een beetje het minimum en het begint leuk te worden vanaf 700 pk. En het einde is nog lang niet in zicht met de elektrische auto’s op komst Een EV snel maken is makkelijker dan een EV goed laten rijden. Dus kiest men voor meer vermogen und mehr Schnell… En dat betekent dat supercars nóg sneller zullen worden.

Supercar rijbewijs

Tegelijkertijd is er drang om er via social media zo gek mogelijk mee te doen, waardoor een crash op de loer ligt. Bovenstaande is allemaal heel simplistisch gesteld, maar het is voor Peter Malinauskas voldoende om nieuwe supercar wetgeving in te voeren omtrent supercars. Mocht je Peter Malinauskas niet kennen is dat niet vreemd, hij is namelijk de premier van Zuid-Australië.

Het gaat om wetgeving speciaal gericht op ‘supersportwagens met enorme vermogens’. Zij moeten dan een speciaal rijbewijs gaan halen, inclusief trainingen/lessen om te leren omgaan met hun kanon op wielen. Zie het als een vrachtwagen- en motorenrijbewijs. Dan red je het ook niet met enkel Rijbewijs B. Dit klinkt eigenlijk helemaal niet zo vreemd, toch?

Maar er is meer!

Maar daar blijft het niet bij! Ze willen namelijk ook vol George Orwell gaan om te zorgen dat de traction control en het stabiliteitsysteem NIET uitgezet kan worden. Ai, laat het ze in de EU niet horen.

Dat is dan weer een beetje eng, alhoewel er nuchter beschouwd geen reden is voor een normale sterveling om de tractiecontrole uit te zetten. Enfin, op deze manier hoopt men in Australië het aantal ongelukken met dodelijke afloop met supercars terug te brengen.

Is zo’n supercar rijbewijs een ideetje voor Nederland? Laat het weten in de comments!

Bron: 9 to 5 Adelaide via Twitter.