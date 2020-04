Zoveel hybrides heeft Toyota al aan de man gebracht

De Japanners hebben wat te vieren.

Je kunt zeggen van de Toyota Prius wat je wilt, maar het was wel een vooruitstrevende auto. In 1997 was dit de eerste hybride die in serie geproduceerd werd. Dertien jaar later is de Prius nog steeds onder ons. De auto heeft inmiddels gezelschap gekregen van talloze andere hybrides. Ook wordt de hybride inmiddels ingehaald door de volledig elektrische auto.

Toyota heeft de hybride echter nog lang niet losgelaten. Momenteel leveren ze maar liefst negen hybride modellen. Naast de Prius zijn bijna al hun modellen als hybride te bestellen. Deze focus op hybrides heeft Toyota geen windeieren gelegd. Vandaag hebben ze namelijk een bijzondere mijlpaal te vieren.

De Japanners maken bekend dat ze de 15 miljoenste hybride verkocht hebben. Dit is mede te danken aan het feit dat vorig jaar meer dan de helft (52%) van de verkochte auto’s een hybride was. In onze contreien lag dit percentage nog hoger. In West-Europa was maar liefst 63% een hybride.

Toyota zag de vraag naar hybrides de laatste jaren stijgen. Dit heeft volgens hen te maken met de keuze voor “een emotioneler design”. Met andere woorden: niet zo’n doodsaai ontwerp als de Prius. Hoewel de Prius de godfather van de hybrides is, speelt het model nauwelijks nog een rol in ons land. Vorig jaar werden er maar 156 stuks verkocht.

Desalniettemin heeft Toyota veel bereikt met hun hybrides. Als de Japanners hier te lang aan vast blijven houden kunnen ze echter het slachtoffer worden van de wet van de remmende voorsprong. Voorlopig zien ze nog wel een plek voor verschillende vormen van elektrische auto’s. Toyota dicht de hybrides nog altijd een belangrijke rol toe in de overgangsfase naar volledige elektrische auto’s.

Foto: Een Prius die niet saai is, gespot door @ghostnl