Volvo zet het mes in personeelsbestand

Volvo ziet zich helaas genoodzaakt ontslagen door te voeren.

Vorig jaar kondigden diverse merken ontslagrondes aan, waaronder Mercedes, Audi en BMW. Ook de Zweedse tegenhanger van de Duitse drie kondigt nu minder prettige maatregelen aan. Dit alles in het kader van “structurele transformatie voor groei op lange termijn.”

Volvo maakt bekend dat ze in ieder geval 1.300 banen gaan schrappen. Daarbij zal het gaan om kantoorbanen. Dat is nog niet alles, want verder zal er ook gekeken worden naar tijdelijke contracten. In totaal werken er 24.000 man op Volvo’s Zweedse hoofdkwartier. Daarnaast zijn er momenteel nog zo’n 2.000 adviseurs met een tijdelijk contract.

Hoeveel ontslagen er uiteindelijk zullen vallen bij Volvo hangt nog af van de onderhandelingen die de komende tijd gevoerd zullen worden. De productieactiviteiten zullen ongemoeid blijven. Degenen die werkzaam zijn in de fabrieken hebben dus vooralsnog niets te vrezen.

De belangrijkste reden is natuurlijk het reduceren van de kosten. Ook de focus op elektrificatie daarbij speelt een rol. De ontslagen zullen daarom vooral vallen op de afdelingen die zich bezig houden met het produceren en testen van verbrandingsmotoren.

Los van de financiële kant van het verhaal zegt Volvo met het schrappen van kantoorfuncties de lijntjes korter te willen maken. Op die manier kunnen beslissingen sneller genomen en uitgevoerd worden.

De vraag is verder: vormt het coronavirus de aanleiding voor deze maatregelen? Ja en nee. Dergelijke maatregelen zouden anders ook wel doorgevoerd zijn. De huidige crisissituatie heeft hier alleen een impuls aan gegeven. “Het coronavirus betekent dat het nog belangrijker is om snel te veranderen,” verklaart CEO Hakan Samuelsonn in een interview met Automotive News.

Ook Volvo was genoodzaakt de deuren van hun Torslada-fabriek te sluiten. Deze is sinds vorige week echter weer op gang. Samuelsson laat weten dat het opstarten van de fabriek “erg goed” verlopen is.