Daniel Ricciardo wil de hoofdprijs bij vertrek McLaren

Daniel Ricciardo wil als hij niet mag blijven bij McLaren de hoofdprijs zien. En gelijk heeft ‘ie natuurlijk…

Het is bizar om je te bedenken dat Daniel Ricciardo aan het eind van 2020 nog gold als een van de beste coureurs van de F1 grid. Een hele korte periode, na het winnen van de Grand Prix van Monaco in 2018, was de honingdas misschien zelfs wel überhaupt de hottest property in de F1, zoals engelstaligen dat dan zeggen. Dit werd destijds nog breed uitgemeten in Drive to Survive. Het kan verkeren. De premisse van Drive to Survive -dat coureurs moeten presteren of anders hun stoeltje in de F1 kwijt zijn- is voor Ricciardo namelijk nooit meer waar geweest dan na anderhalf jaar bij McLaren.

Bonzen

Want hoewel McLarens bonzen Zak Brown en Andreas Seidl recentelijk nog hun steun uitspraken voor Ricciardo, is inmiddels de harde realiteit duidelijk geworden. Op de achtergrond, moet het team al bezig zijn geweest Oscar Piastri binnen te hengelen. Wellicht was dat nooit bekend geworden, als Alpine de jongere Australiër eerder vastgelegd had. Doch door de manier waarop dat allemaal gelopen is, weten we in ieder geval zeker dat deze kat uit de zak is. McLaren wil af van Danny Ric.

Contract Ricciardo zit gebeiteld

Nu is echter het probleempje, dat Ricciardo gewoon een contract heeft voor volgend jaar. Vaak staan er prestatieclausules in dat soort overeenkomsten, doch in dit geval blijkt het alleen Ricciardo te zijn die het recht heeft onder bepaalde voorwaarden vroegtijdig te vertrekken. Het tekent dat McLaren bij het tekenen van de deal nooit had verwacht dat DR3 het zo matig zou doen in vergelijking met Norris.

Genoegdoening

Nu is het in de F1 uiteindelijk altijd mogelijk om contracten te verscheuren, ook zonder clausules. Het is absoluut niet chique (integendeel), maar teams kunnen de coureur feitelijk gewoon te kennen geven dat ze niet met hem (m/v/i) door willen en dan moet je wel echt een keiharde kop hebben als coureur om te blijven. Echter, nu Ricciardo op deze manier voor voldongen feiten wordt gesteld door zijn broodheer, wil hij logischerwijs wel een ordentelijke genoegdoening zien.

Raikkonen ging Ricciardo voor

Zo lijken we af te stevenen op de Raikkonen-Ferrari situatie van 2009. Raikkonen en Massa hadden destijds plotseling een contract voor 2010 bij Ferrari. Echter hadden de Italianen ook Alonso een racecontract gegeven. De Scuderia besloot Raikkonen uiteindelijk zijn contract uit te betalen om níet voor hen te racen. Dat kostte destijds naar verluidt 25 miljoen. Als Kimi in 2010 voor een ander F1 team was gaan rijden, zou het bedrag gereduceerd worden tot 17 miljoen. Maar in plaats daarvan ging de Iceman lekker rallyen. In 2014 keerde hij zoals bekend ‘gewoon’ weer terug bij Ferrari. Dus dat kan ook nog allemaal.

21 miljoen pegels

Hoe dan ook bericht Speedcafe nu dat Ricciardo ook ‘gewoon’ zijn volledige salaris uitbetaald wil zien door McLaren. De Ozzie wil zodoende naar verluidt 21 miljoen toucheren. McLaren hoopt natuurlijk minder te betalen en heeft DR3 kennelijk zelfs een aanbod gedaan IndyCar voor hen te gaan rijden. Daar heeft RIC echter geen zin an. McLaren doet hiernaast kennelijk ook haar best om andere teams warm te maken voor de man die zij kwijt willen.

Volle Pond

Ook dat is niet louter gemotiveerd uit schuldgevoel of de goedheid van het hart. Net als bij Ferrari en Kimi destijds, is het aannemelijk dat als Ricciardo ergens anders een paar miljoen kan pakken, hij die dus niet ‘verliest’ door de acties van McLaren. Team oranje kan dan het argument aanvoeren dat ze Ricciardo in dat geval ook niet het volle pond hoeven te geven.

Piastri kan maar beter snel zijn…

Toch kan deze move kostbaar blijken te zijn voor Zak en zijn team. Helemaal als Alpine ook nog schade gaat vorderen via het Franse rechtssysteem. De Fransen hebben al aangegeven dit te overwegen. Het wordt nu wel de categorie koffiedik kijken, doch mócht Alpine in het gelijk gesteld worden, is aannemelijk dat McLaren ook voor die kosten opdraait. En dan hebben ze hun nieuwe rekruut nog geen Pond betaald. Dan moet je nog maar hopen dat die in ieder geval een beetje snel is…en een waterdicht contract heeft…