Laadpaalklevende deelauto’s is de nieuwste irritatie

De laadpaalklevende deelauto’s zijn bewoners een doorn in het oog. Ach ja, als dit de problemen zijn in je leven is je leven best wel chill, toch?

Elektrische auto’s zijn een zegen in veel opzichten. Het enige nadeeltje is dat je ze geregeld moet tanken. Vaker dan dat je dat moet doen bij een reguliere auto. Gelukkig heb je het voordeel dat je overal waar een stekker staat kan gaan laden. De meeste early adopters woonden dermate groot dat ze een met subsidie een laadpaal voor hun Metsubisidie hebben geregeld.

Er zijn echter ook onfortuinlijke mensen die weliswaar hard werken, maar waarvoor een dertien-onder-één-kap financieel het maximaal haalbare is. Dan moet je het doen met de palen die er buiten staan en dat is eigenlijk nooit ideaal.

Laadpaalklevende deelauto’s

Al helemaal niet als je woont in de hoofdstad van dit toffe landje. Dat komt nu door nóg een nieuwe (hard groeiende) groep milieu-apostelen: de deelauto gebruikers. Kijk, als je gebruik maakt van een deelauto die elektrische rijdt, ben je inderdaad goed bezig voor het milieu. Daar gaan we niets tegenin brengen vandaag.

Nee, het gaat om het asociale gedrag dat deze mensen vertonen, dat meldt De Telegraaf. Ze zetten de deelauto’s gewoon overal neer, daar waar een laadpaal staat en dus ook in woonwijken. Dat gebeurde van het weekend in een woonwijk in Amsterdam-Noord. Of ‘Noord’ zoals ze in Amsterdam plegen te zeggen (als het niet Amsterdam is, is het niet relevant).

Klagen

Het bleek te gaan om deelauto’s van Green Mobility. Dat is een bedrijf waar je deelauto’s kunt huren. Supermakkelijk. Je pakt een auto, rijdt ermee waar je naartoe wil rijden en aan het einde moet je ‘m ergens aan een paal zetten. That’s it. Maar daar gaat het dus mee, want die auto’s blijven er veel te lang staan. Dermate lang dat de bewoners beginnen te klagen. Dus dat zal wel na een minuutje of 10 geweest zijn.

Maar dan is het nu ventjes tijd voor de hoognodige en inmiddels roemruchte Autoblog nuance. Is dit nu een permanent probleem? Bwoah, de opkomst van het elektrisch rijden zal voorlopig nog wel wat groeistuipen (en dus groeipijntjes) vertonen. Belangrijker is dat het een vooral een incidenteel probleem is. Wegens de komkommertijd informeren je er uiteraard over. Het was in dit geval echt een persooneelsprobleem: normaliter worden de auto’s die overal worden neer geplempt opgehaald door Green Mobility-medewerkers. Wegens een tekort aan personeel was het niet mogelijk om alle laadpaalklevende deelauto’s op tijd weg te halen. En doorrr….