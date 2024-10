Zlatan Ibrahimovic: “Volvo is niet Zweeds meer, maar Chinees”

De Zweedse onderkoning Zlatan Ibrahimovich doet een schokkende onthulling. Volvo is volgens hem niet Zweeds meer, doch Chinees.

Soms komt heet nieuws uit onverwachte hoek. Voetballers worden vaak een beetje getypeerd als een beetje dommige rijkelui die allemaal in een grote SUV met Mansory tuning rijden. Maar de moderne voebeler is natuurlijk een homo universalis. Nee, wees gerust voetballende lezers; dit is geen aantijging die lijkt op de spreekkoren in het stadion. We doelen op een Latijnse (dat is een uitgestorven taal) term die zoveel wil zeggen als de man die alles kan. Wat we bedoelen is dat je tegenwoordig, tenzij je echt uitzonderlijk goed bent, liefst ook een beetje moet kunnen nadenken als je prof wil worden. De stereotypes gaan zelden meer op.

Een man die sowieso alles kan is Zlatan Ibrahimovich. Nu is Zlatan daar, zoals Wim Kieft zou zeggen, ook zelf wel een beetje ‘in gaan geloven’. Wat natuurlijk een valkuil is. Maar goed, je sleept er geen carrière van 20+ jaar uit puur op talent. De Zweed weet wat hij doet. Hij rolt dan ook liever in zijn Ferrari’s dan in een foute SUV. Zo heeft de voormalig Ajacied bijvoorbeeld een Ferrari Monza SP2 en een SF90. Afgelopen week deed hij zichzelf ook nog een SF90 XX cadeau, voor zijn 43ste verjaardag. Het is inmiddels een soort traditie geworden. Jarig? Dan een nieuwe Fezza. Heerlijk.

Dat de voetballer iets van auto’s weet, is dus helder. Zodoende was het geen verrassing dat hij ‘Ferrari’ antwoordde op een vraag wat de beste auto is om elke dag in rond te tuffen. De onderzoekende reporter was echter wel verrast. Zij had namelijk het antwoord ‘Volvo’ verwacht, omdat dat Zweeds is. Hierop geeft de man die vaak naar zichzelf verwijst in de derde persoon enkelvoud, een vernietigend antwoord:

The Chinese bought it, so it’s made in Sweden but it’s a Chinese company. Back in the days they were Swedish. Zlatan Ibrahimovich, trotse Zweed

Maar ja, BREEK dus, Volvo is niet meer Zweeds, doch Chinees. Het was ooit Zweeds, in die goede oude tijd. Toen mannen (m/v/i) nog mannen (m/v/i) waren, CO2 nog voedsel voor planten was en Zweedse sporthelden nog blond haar, blauwe ogen en een achternaam eindigend op ‘son’ hadden, in plaats van luisterden naar de naam Ibrahimovic of Duplantis. Wacht…huh?

Enfin, Ibra’s ietwat bijzondere blindheid voor zijn eigen roots in deze even daargelaten; koop jij net als deze held ook een Ferrari in plaats van een Volvo omdat Volvo nu Chinees is? Laat het weten, in de comments!