De sterkste Panamera Sport Turismo heeft 680 pk!

En het is op papier ook nog eens de meest milieuvriendelijke variant.

Porsche introduceert een nieuwe telg in de Panamera Sport Turismo-familie en het is de Turbo S E-Hybrid. Het verbruik van deze krachtpatser komt op de NEDC-cyclus uit op een bizarre 3,0 l/100 km. Bovendien kan deze versie (op de cyclus) 49 kilometer volledig elektrisch rijden, maar het zal inmiddels duidelijk zijn dat je dergelijke waarden in de praktijk niet of nauwelijks haalt.

Met een beetje stampen haal je echter wél 100 km/u in 3,4 tellen. De topsnelheid van deze S E-Hybrid bedraagt 310 km/u en dat allemaal dankzij een systeemvermogen van 680 pk. Het vermogen komt van een bi-turbo V8 met 550 pk en een elektromotor met 136 pk. Het maximumkoppel van de aandrijflijn bedraagt 850 Nm. Schakelen kan met een 8-traps PDK waardoor een sprint naar 200 km/u in 11,9 seconden mogelijk wordt. De accu heeft een capaciteit van 14,1 kWh en kan “binnen 2,4 tot 6 uur” volledig worden opgeladen.

De Turbo S E-Hybrid krijgt uiteraard de digitale Porsche Advanced Cockpit, adaptieve cruise control, achterasbesturing en die botermalse adaptieve achterspoiler. Deze kan tot 50 kilogram aan extra downforce creëren. Verder is Porsche Dynamic Chassis Control Sport op deze Turbo S E-Hybrid standaard, evenals Porsche Torque Vectoring Plus, een sperdifferentieel op de achteras, Porsche Ceramic Composite Brake, 21 inch velgen, het Sport Chrono-pakket en een extra klimaatsysteem waarmee je de Sport Turismo ook stilstaand kunt koelen of verwarmen.

Hebberig geworden? De consumentenadviesprijs van dit beest bedraagt 202.400 euro en hij staat vanaf eind november bij de Nederlandse dealer. Daarmee is de E-Hybrid niet eens zo heel veel duurder dan de gewone Sport Turismo Turbo met 550 pk en 770 Nm, die voor 199.700 euro in de prijslijsten staat. Onze rijtest met een héle dikke uitvoering van de gewone Panamera check je HIER.