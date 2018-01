Kopen? ‘Splinternieuwe’ VW Golf (met kogelgaten)

Vers van de pers, of zoiets.

Er bestaat overduidelijk wat verwarring over wat de term ‘splinternieuw’ nu precies betekent. Waar de meeste mensen zouden zeggen dat hij vers uit de fabriek moet komen rollen en de walmen van rubber en leer je haast nog bedwelmen, lijkt deze dealer er een hele andere betekenis aan te hebben gegeven. Zij bieden namelijk een SPLINTER NIEUWE!!1! Volkswagen Golf aan die door kogels is gekieteld.

Niet dat het daar nu per se een mindere auto om is, maar het zet je wel aan het denken. Afgezien van die extra luchtinlaten schijnt het echter een prima auto te zijn.

De Volkswagen Golf in kwestie is er een van voor de facelift. Om precies te zijn is het een Golf VII GTE, die in een weerzinwekkende 8 seconden naar de 100 km/u weet te snellen. De GTE heeft een 1,4-liter TSI-motor die de Volkswagen samen met een 102 pk sterke elektromotor zijn kracht bezorgt. Hiermee is het gecombineerde vermogen maximaal 204 pk en 350 Nm. De GTE heeft standaard een zestraps DSG-transmissie.

Hoewel de auto over de nodige kogelgaten beschikt, ziet hij er verder wel relatief nieuw uit. De vorige, en eerste, eigenaar heeft er slechts 9.811 kilometer mee gereden, alvorens hij met lood werd belaagd. Verder ziet hij er redelijk puik uit. De vraagprijs van 17.900 euro (ex. btw) is dan ook tamelijk gepast. Let er wel op dat je een paar spaarcentjes bewaart voor een nieuwe achterruit en fatsoenlijke bekleding.