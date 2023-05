MTM RS3 heeft vier maal lol in de aanbieding

De MTM RS3 kun je op diverse manieren voor de deur krijgen, afhankelijk van je haast en budget.

Het is op dit moment een van de weinige echt unieke Hot Hatches die in technisch opzicht afwijkt van de concurrentie. We hebben het natuurlijk over de Audi RS3. Ondanks dat we in 2023 leven en verbrandingsmotoren de bron van het kwaad zijn, heeft Audi een manier gevonden om nog gewoon de vijfcilinder te leveren. Ja, een vijfpitter onder de kap van een C-segment auto.

Toegeven, de prijs is ridicuul voor een C-segmenter (meer dan een ton…), maar de prestaties zijn ook bizar voor het segment. Het kan natuurlijk zijn dat je meer wil qua prestaties. Met vierwielaandrijving en rotsvaste wegligging kun je prima wat vermogen erbij hebben. En zoals @martijngizmo ooit zei: geen enkele auto is ooit slechter geworden met 100 pk extra.

MTM RS3

In dit geval hebben we een serie upgrades voor je van MTM. Dat staat voor Motoren Technik Mayer. Die hebben vier verschillende pakketjes voor de RS3 in de aanbieding om van jouw RS3 een nog heftiger bommetje te maken. In dit geval hebben ze upgrades voor het model met de OPF.

De eerste stage is de M-Cantronic. Dat is een bypass-module die om de originele ECU opereert. Daarmee is een flinke vermogensstijging te realiseren: 465 pk! Het voordeel hiervan is dat je de module zo weer kunt verwijderen en dat de motor dan weer standaard is.

Tot 653 pk!

Een stapje heftiger is de Stage I, dan wordt de ECU wel herschreven en krijg je een sportfilter. Het resultaat? 506 Pferden! BAM! Wil je meer? Dat is uiteraard mogelijk. Dat is Stage II en dan monteert MTM een eigen inlaatspruitstuk-kit. Dan stijgt het vermogen naar 542 pk.

Maar de ultieme stage is Stage III, dan krijg je een hybride turbo én een andere luchtinlaat. Het vermogen stijgt dan naar 653 pk. Wat de prestaties zijn, vermeldt MTM niet, maar wel dat het de begrenzer eraf gehaald is. Uiteraard is het ook mogelijk om de auto te voorzien van andere remmen, onderstel en nog veel meer upgrades.

