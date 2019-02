Koenigsegg werkt aan “goedkoop” instapmodel

Heerlijk, niet, dat relatieve denken.

Aan het begin van de week gleed er een opmerkelijk bericht in onze digitale brievenbus. In een aankondiging van het herboren Saab, NEVS, deelde het door Chinezen overgenomen autobedrijf dat het de handen ineen had geslagen met streekgenoot Koenigsegg. NEVS stak ruim 150 miljoen euro in de royale maker van hypercars en daarnaast werd er ook nog een joint venture in het leven geroepen.

Spannende tijden, dat is zeker. In de mededeling kwam een boel informatie naar het oppervlak drijven. Een van de interessante databrokken kwam van het adres van Koenigsegg. Naar eigen zeggen was de pas 25 jaar oude, maar nu al iconische supercarmaker van plan om zijn auto’s beschikbaar te maken voor een groter publiek. Koenigsegg zegt niet alleen meer auto’s te willen produceren, ook moeten ze niet allemaal miljoenen euro’s kosten.

In een interview met het Britse Top Gear geeft Christian von Koenigsegg aan hoe dit zijn vorm moet aannemen. De twee meest voorname zaken die de supercarbouwer wil veranderen zijn de prijs van zijn auto’s en de productiecapaciteit.

“We’ve been looking to expand our offering because basically, our brand has outgrown our production volumes by quite a big margin. We have several years of delivery time on the super-exclusive hypercars we’re building today. But we do think if we make a super-exclusive, custom built supercar at a slightly lower price (~ 1 miljoen euro) we could get the volumes into the hundreds.”

Hoewel er voor buitenstaanders nog weinig concrete informatie bekend is over dit volledig nieuwe model, kan Christian in ieder geval vertellen dat de auto volledig CO2-neutraal moet worden. Voordat de pleuris massaal uitbreekt: nee, volledig elektrisch wordt hij niet. In plaats daarvan moet de zogenaamde ‘freevalve camless combustion engine technology‘ uitkomst bieden, in combinatie met een zekere mate van elektrificering. Dit kan dus wel eens het mogelijke antwoord op de nieuwe Tesla Roadster worden.

“Our ambition is that this car will be completely CO2 neutral. Given the freevalve technology, we can actually cold-start the car on pure alcohol, down to -30 degrees Celsius, so there’s no need for any fossil fuel mix then. The idea is to prove to the world that even a combustion engine can be completely CO2 neutral.”

Hoe interessant dit allemaal ook mag klinken, de ware geldkoe wordt hier door Koenigsegg natuurlijk volledig gemist. Willen de Zweden slapend rijk worden, dan moeten ze een SUV op de markt brengen.