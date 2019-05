Meer dan 70.000 euro voor aangeklede Hyundai Santa Fe

De Santa Fe is onlangs van een update voorzien en nu zijn de Nederlandse prijzen bekendgemaakt.

Vorig jaar presenteerde Hyundai in Zuid-Korea de vernieuwde Santa Fe. Ruim een jaar later weten we ook hoe het zit in Nederland. Met de update heeft Hyundai gekozen voor vernieuwingen met betrekking tot de motoren, het interieur en is de SUV iets gegroeid.

De Santa Fe is inmiddels een begrip in de line-up van Hyundai, want de eerste variant kwam 18 jaar geleden in Europa op de markt. Sinds 2001 heeft het merk 400.000 stuks van het model in ons continent verkocht. Met de verkopen in Nederland gaat het minder goed. Uit cijfers van VWE Automotive blijkt dat Hyundai in 2016 slechts 23 stuks van de Santa Fe heeft verkocht. In 2017 waren dit nog maar 13 stuks en in 2018 was het met twee verkopen helemaal kielekiele.

De vernieuwde SUV is 4,7 meter lang en 1,8 meter breed. De wielbasis bedraagt 2,7 meter. Volgens Hyundai voldoende ruimte voor volwassenen op zowel de tweede als de derde zitrij. De nieuwe Santa Fe moet 38 mm meer beenruimte bieden en is de hoofdruimte op de derde zitrij met 22 mm toegenomen. Er is sprake van 625 liter bagageruimte, een winst van 40 liter ten opzichte van het oude model. Achterin is er meer licht aanwezig door het grotere glasoppervlak, wat 41 procent meer is in vergelijking met het oude model.

Hyundai is niet van plan lullige motoren naar de grote Santa Fe te brengen, maar dit maakt de SUV wel duur in aanschaf. Er is slechts één motor beschikbaar en dat is de 2.2 CRDi-dieselmotor met 200 pk en 440 Nm koppel. Het blok is gekoppeld aan een handbak met zes versnellingen of een automaat met acht verzetten, met voor- of vierwielaandrijving.

De nieuwe SUV is er vanaf 59.995 euro. Dan heb je een handbak en voorwielaandrijving. Vierwielaandrijving en de 8-traps automaat in het geval van de Premium uitvoering kost meteen 72.995 euro. Voor dat geld heb je onder meer 19-inch velgen, een head-up display, een 360-graden camera, maar het blijft een smak geld.