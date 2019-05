Bengala Bentayga is alles behalve een PC Hooft-speeltje

Deze brute Bentley Bentayga is niet alleen een tof idee. Het gaat daadwerkelijk gebeuren.

De Bentley Bentayga is een alledaagse super-SUV voor de rich & famous. Van boodschappen doen en IKEA-kasten ophalen tot en met meer dan driehonderd kilometer per uur over de autobahn knallen. En dat alles in maximale comfort met het hoogwaardige materiaal dat de Britten gebruiken voor het interieur.

Vergeet alles wat je associeert met de SUV na het zien van de Bengala Bentayga. Het Spaanse designhuis, gespecialiseerd in het luxere spul, gaat de Bentley aanpakken. Bengala Automotive is van plan er een serieuze offroad machine van te maken. Om er ook echt iets kwalitatiefs van te maken werkt Bengala samen met een Spaans rallyteam die wel weten hoe het is om zand te happen. Men zegt onder meer te gaan kijken hoe ze luxe en performance kunnen combineren zonder dat de creatie een (nog) zwaarder bakbeest wordt.

Het gepresenteerde concept is helemaal zwart, maar het is aan de klant hoe de Bentayga er uit moet komen te zien. Bengala Automotive zegt 15 exemplaren te gaan maken van de bizarre SUV. Welke motor de Spanjaarden gaan gebruiken is niet bekend, de Bentayga is te krijgen met een W12 (benzine) of een V8 (benzine en diesel).