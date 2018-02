Nieuwe Hyundai Santa Fe laat zich zien

De grote Koreaan sprong een middagje voor de camera.

Het Autosalon van Genève mag misschien bijna van start gaan, Hyundai heeft geen zin om erop te wachten. Althans, niet voor haar nieuwe Hyundai Santa Fe. De Koreaanse autofabrikant presenteert op eigen bodem de eerste informatie, evenals een reeks foto’s.

Wat direct opvalt is dat Hyundai de designtaal voor haar grotere, hogere auto’s veelal lijkt over te nemen van de Kona. Net als zijn kleinere broer, zijn ook de Nexo en Santa Fe voorzien van een neus die vele malen meer karakter lijkt te hebben dan de vorige generaties. Met name de koplampen, die nauw toelopen, zorgen voor een intrigerender aanzicht. Daarbij groeit de Santa Fe ook nog in lengte. Met zijn 4.77 meter is de wagen groter dan de originele Santa Fe, maar kleiner dan de Grand Sante Fe. De derde zitrij is dan ook een toepasselijke toevoeging.

Hyundai lijkt daarnaast vooral in te zetten op het uitbreiden van haar veiligheidssystemen, en legt de focus grotendeels op het veilighouden van kinderen. Met systemen als Rear Cross-Traffic Collision Warning en Rear Occupant Alert wil Hyundai zowel ongelukken voorkomen als geen ziel verloren laten gaan, door de bestuurder erop te wijzen dat er nog mensen op de achterbank zitten.

Voor wat betreft de motorenreeks, spreekt Hyundai voorlopig over twee diesels en een benzinemotor. We kunnen in eerste instantie rekenen op 2- en 2,2-liter dieselmotoren, evenals een 2-liter turbobenzinemotor. Of de Santa Fe in deze vorm naar Nederland komt is vooralsnog niet duidelijk.