Miljoenen aan subsidie door de plee vanwege export Tesla’s

Afgelopen maand verdween er weer een hoop subsidie naar buitenland.

We hebben het al vaker geschreven: Tesla’s worden massaal geëxporteerd. En dat was vorige maand misschien wel erger dan ooit. Elektrische auto’s, en in het bijzonder de Tesla Model 3, gingen in grote getale de grens over.

ING heeft de cijfers voor ons: er werden in totaal 3.383 elektrische auto’s geëxporteerd in januari, waaronder 1.524 Tesla Model 3’s. Intussen werden er maar 945 EV’s geïmporteerd. Er werden wel 11.157 nieuwe elektrische auto’s op kenteken gezet, dus niet getreurd: onder de streep stijgt het aantal EV’s gewoon.

Desondanks is het zonde dat zwaar gesubsidieerde auto’s naar buitenland verdwijnen, zo betoogt de ING. “Met elke Tesla Model 3 die naar het buitenland gaat gooien we 20.000 euro subsidie weg”, aldus Erik Slaaf van ING. Op dit bedrag zijn ze uitgekomen door de bijtellingskorting van een Model 3 die vijf jaar in de lease zit bij elkaar op te tellen.

Als je uitgaat van dat bedrag is er alléén in januari al voor miljoenen aan subsidie de grens over gegaan. Nu is die subsidie niet helemaal weggegooid geld natuurlijk, want zo’n auto heeft wel vijf jaar in Nederland rondgereden. Maar het zou toch een betere investering zijn geweest als de auto hier ook blijft.

ING is daarom van mening dat de subsidie op occasions te vroeg is stopgezet. Vorig jaar kon je als particulier nog €2.000 subsidie krijgen bij het kopen van een tweedehands EV, maar dat feest is nu afgelopen.

Dat er juist nu veel Model 3’s de grens overgaan is overigens goed te verklaren. In 2019 gingen leaserijders massaal aan de Model 3 en nu zijn de leasecontracten na vijf jaar afgelopen. Zoals ING ook opmerkt is het dan niet gek dat er meer aanbod is dan vraag in Nederland. En dus verdwijnen ze naar buitenland.

Foto: Vrachtwagen vol met Model 3’s, gespot door @quintenbras