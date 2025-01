Koop de mooiste en beste Tesla Model S P100D van Nederland

En als we zeggen de mooiste en de beste Tesla Model S P100D van Nederland, dan bedoelen we dat ook. Want dit is een pareltje.

Soms komen er van die buitenkansjes voorbij waar je even bij móét stilstaan. Zoals deze advertentie van de mooiste en de beste Tesla Model S P100D van Nederland. Die gewoon te koop staat in Almere. En nou weet ik wat veel van jullie onwetenden denken ‘nooit geen Tesla voor mijn elektrisch rijden doen we wel op de kermis stofzuiger duracel’.

De spelfouten en het ontbreken van interpunctie is bewust gedaan, om het voorbeeld kracht bij te zetten. Maar goed, die onwetenden dus moeten even doorlezen, want er zijn flink wat redenen om wél een Tesla te rijden. En dan zeker de Model S P100D uitgevoerd in de schitterende kleur Multicoat Red Metallic.

Koop deze Tesla Model S P100D

Allereerst is er de pure snelheid. Haters zullen zeggen dat het saai is, maar dat is het in de verste verte niet. Zegt ook deze petrolhead met een voorliefde voor 6-in-lijn motoren. De manier waarop deze auto van kiet gaat is ongekend. De eerste keer dat ik het zelf meemaakte als bestuurder was een bizarre ervaring. Ik reed mezelf misselijk. Nooit eerder meegemaakt.

Dan het comfort als je er normaal mee rijdt. Geen geluid van de motoren, geen trillingen en ook nu weer elk moment van de dag dat monsterlijke koppel paraat. Bovendien is de Tesla Model S P100D wél een mooie auto, in tegenstelling tot zijn kleine broertjes die luisteren naar de naam Model 3. Persoonlijk vind ik het kleine spoilertje, de rode remklauwen en de 21 inch Turbine velgen een schitterende combi.

En wat zit er allemaal op en in? En wat moet het kosten? Om op de eerste vraag antwoord te geven, je kunt beter vragen wat er NIET opzit. Een kleine greep:

Multicoat Red Metallic

Zwart Premium Lederen bekleding

Voorstoelen elektrisch verstelbaar met geheugen/profielen

Actieve Luchtvering met GPS geheugen

21″ Performance Turbine velgen met 245/35R21 voor en 265/35R21 achterbanden

Rode Performance remklauwen

Glazen Panorama schuif/kantel-dak

Zwarte hemelbekleding

Carbon interieur afwerking

Enhanced AutoPilot3.0 met MCU2 Computer!

– Automatisch rijden i.c.m. Navigatie

– Van rijbaan wisselen

– Adaptive Cruise Control

– Parkeerhulp

Premium Interieur pakket

– HEPA filter

– 17″ Touchscreen met o.a. Navigatie

– Key-less entry/drive

– Elektrische achterklep

– LED koplampen en verlichting

Winterpakket

– Alle zetels verwarmbaar

– Stuurwiel verwarmbaar

– Ruitenwissers verwarmbaar

Elektrisch verstelbare, inklapbare en verwarmbare spiegels

Parkeersensoren voor en achter

Achteruitrijcamera

CCS up-grade, nu kunt u bij alle Tesla SuperChargers en andere snelladers in de EU laden!



Besef even dat deze absoluut afgeladen Tesla ook twee elektromotoren heeft die gezamenlijk zo’n 700+ pk’s leveren. Daarmee zit je in ongeveer 2,5 seconden op de 100. Bij 250 maakt de begrenzer een eind aan de acceleratie. Is echt niet normaal om mee te maken.

Ook mooi, de huidige eigenaar (is een geweldige vent trouwens) heeft er een nieuwe computer in laten zetten, waardoor je tijdens het laden lekker naar Netflix, YouTube of noem maar op kunt kijken. Of gamen, kan ook. Maar allemaal met audio over de speakers waar je eng van wordt, zo vreselijk goed en luid is dat systeem. En de app is ook lachen, alles is op afstand te bedienen en te bekijken.

En dan de vraag, wat moet dat kosten? Dat valt serieus behoorlijk mee voor een afgeladen raket als deze Model S. Voor €47.499,- is hij al van jou. En als je hem op de zaak zet, kun je de btw er ook nog eens van aftrekken. Dan wordt het wel écht een koopje!

Maar goed, deze Tesla wil je dus. En als jij hem niet wil, stuur de advertentie dan alsjeblieft door naar iemand anders die hem misschien wel wil, want daar help je de huidige eigenaar enorm mee. En als je wil weten hoe die eigenaar denkt over de mooiste en beste Tesla Model S P100D van Nederland, dat kun je HIER lezen…

Bedankt alvast voor het doorsturen, ik zou het in elk geval enorm waarderen als jullie kunnen kijken of je de Tesla onder de aandacht kan brengen van een potentiële koper… En waarom ik er vanaf wil? Omdat ik er door veranderende werkomstandigheden te weinig mee rijd en iemand anders deze schitterende auto van harte gun, heel simpel.