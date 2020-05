Meer en meer op de smartphone tijdens het rijden

Navigatie instellen, muziekje selecteren of zelfs games spelen. Dit alles op een smartphone tijdens het rijden in een auto.

Voor de politie is het inmiddels een van de grootste problemen van het dagelijkse verkeer. Mensen die tijdens het rijden druk in de weer zijn met hun smartphones. Alle MOMO-campagnes van de overheid ten spijt. Tja, je ziet die borden ook niet langs de weg als je naar een schermpje tuurt tijdens het rijden natuurlijk.

Het gebruik van de mobiele smartphone in de auto groeit. Dat blijkt uit de Interpolis Barometer 2019, uitgevoerd door het Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV). Aan het onderzoek deden 3.768 respondenten mee. Het overgrote deel waren volwassenen (18 t/m 80 jaar). Het is een terugkerend vragenlijstonderzoek naar het telefoon­gebruik in het verkeer onder automobilisten.

Stijging gebruik smartphone in de auto

Uit de Barometer 2019 komt naar voren dat 68,7% van de respondenten weleens zijn/haar telefoon gebruikt tijdens het rijden. Dat is een kleine stijging in vergelijking met het onderzoek van 2017. Toen gaven 66,1% van de onderzoeksdeelnemers dit aan. En let wel: deze cijfers zijn op basis van een onderzoek dat in 2019 is afgenomen. Dat is nog vòòr de invoering van 100 km/u rijden overdag. Die maatregel kan er ook voor zorgen dat nog meer mensen met de telefoon gaan spelen tijdens het rijden.

Bellen of voor je werk berichten sturen is allang niet meer de enige veelgebruikte toepassing op de smartphone in de auto. Navigeren, muziek opzetten en gamen is wat men tegenwoordig op de telefoon tijdens het rijden doet. 56,9% van de ondervraagde automobilisten gaf aan de kans op een boete laag in te schatten. Op het gebruik van een smartphone in de auto tijdens het rijden staat een boete van 240 euro. Van alle respondenten hebben slechts twee personen aangegeven daadwerkelijk ooit een boete te hebben gekregen.

Dit onderzoek van het SWOV vindt één keer in de twee jaar plaats. Om te weten wat voor effect 100 km/u heeft op het telefoongedrag in de auto weten we dus pas in 2022. Dan weten we het resultaat van het onderzoek dat in 2021 zal worden afgenomen.