Seat Leon krijgt aangeklede Launch Edition met prijskaartje

Dit kost een Seat Leon Launch Edition met voorgebakken opties uit de configurator.

Het leuke van een nieuwe auto ten opzichte van een occasion is dat je lekker kunt spelen met de configurator. Wat je echter steeds vaker ziet is dat een autofabrikant al voor je in de configurator aan de slag is gegaan. Daar komt dan een pakketje uit voort en onder de streep ben je meestal wat voordeliger uit dan individueel die opties aanvinken.

Bij de lancering van een nieuw model noemen ze dat dan First Edition of, in het geval van de nieuwe Seat Leon, de Launch Edition. Het automerk heeft bekendgemaakt wat je met de Leon Launch Edition krijgt en wat dat mag gaan kosten.

Allereerst is het goed om te weten wat er standaard op zo’n Leon zit. Dat zijn onder andere lichtmetalen velgen, LED-koplampen, een 8.25-inch infotainmentsysteem met DAB+, cruise control, elektrische ramen voor en achter en een automatisch dimmende binnenspiegel. Dan heb je nog een aantal hulpsystemen die met iedere Leon komen. Het gaat hier om een rijstrookbehoudassistent (Lane Assist), helling wegrijassistent (Hill Hold Control), vermoeidheidsherkenning (Driver Alert System) en het E-Call noodoproepsysteem.

Seat Leon Launch Edition

Goed, hebben we dat gehad. Wat krijg je met zo’n Launch Edition dan? Das best een hoop. De belangrijkste extra’s zijn een upgrade naar een 10-inch mediasysteem met draadloos Apple CarPlay, een achteruitrijcamera, parkeersensoren voor- en achter, Adaptive Cruise Control, een digitaal instrumentarium en verwarmbare buitenspiegels. Dit krijg je met de Leon Style Launch Edition.

Dan is er ook nog de Leon FR Launch Edition. Daar krijg je bovenop onder meer een verlaagd sportonderstel, 17-inch lichtmetalen velgen, FR design bumpers, elektrisch inklapbare buitenspiegels en van die funky dynamische richtingaanwijzers achter.

Ok, wat kost dat dan?

Een kale Seat Leon begint vandaag de dag bij 24.495 euro. Dan heb je een 1.0 met 90 pk en een handbak zonder opties. Wil je zo’n kekke Launch Edition dan moet je dieper in de buidel tasten. Het begint bij 28.125 euro voor een 110 pk Leon Style Launch Edition. De hetere Leon FR Launch Edition begint bij 29.195 euro. Ze zijn er ook met een diesel te krijgen. Dan begint het bij 31.725 euro voor een 115 pk Leon 2.0 TDI Style Launch Edition. Al deze prijzen betreffen de hatchback. Voor een Sportstourer komt er nog eens 1.200 euri bovenop.