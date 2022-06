Nieuw! De Porsche 963 met 680 pk

De 4.6-liter grote V8 met twee turbo’s is een doorontwikkeling van de achtcilinder uit de Porsche 918 Spyder.

Porsche heeft op Goodwood zijn nieuwste racer voorgesteld. Het betreft hier een LMDh-spec prototype om deel te nemen aan het FIA World Endurance kampioenschap (WEC) en het IMSA WeatherTech SportsCar kampioenschap.

De kleurstelling is geen verrassing. Porsche kiest al jarenlang traditiegetrouw voor de combinatie rood, zwart en wit om mee te racen. Het Duitse automerk heeft 7.889 testkilometers gemaakt in de eerste helft van 2022 met het prototype. De Porsche 963 zal uiteindelijk in de voetsporen treden zijn voorgangers: de 917, 935, 956, 962 en natuurlijk de 919 Hybrid.

Uiteraard voldoet de nieuwe 963 aan de strenge LMDh eisen. Het voertuig is gebaseerd op een LMP2-chassis. Het Canadese Multimatic was verantwoordelijk voor de ontwikkeling van dat chassis. Bosch, Williams Advanced Engineering en Xtrac hebben de hybride componenten geleverd. De 4.6-liter biturbo V8 levert een systeemvermogen van 680 pk.

De nieuwe Porsche 963 komt voor het eerst publiekelijk in actie tijdens de 24 uur van Daytona in januari 2023. In november is er nog een testsessie vanuit het WEC in Bahrein. Porsche heeft de coureurs Kévin Estre (Frankrijk), Michael Christensen (Denemarken), André Lotterer (Duitsland), Laurens Vanthoor (België), Matt Campbell (Australië), Mathieu Jaminet (Frankrijk) geselecteerd om deel te nemen met de nieuwe racer aan beide kampioenschappen.