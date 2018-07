Toyota GT86 GR Sport is een schaap in wolfskleren

Is het erg? Niet per se.

Het is één van de treurigste dingen die een autofabrikant kan doen: het introduceren van een bolide die er aan de buitenkant vele malen spannender uitziet dan het model waarop hij is gebaseerd, maar dit in werkelijkheid niet is. Toyota is sinds afgelopen september met dergelijke zaken aan de gang. De Japanners introduceerde destijds de GR Performance-lijn met de Yaris GRMN (rijtest), en daaruit is nu de GT86 GR Sport voortgekomen.

Dat gezegd hebbende is er in feite niets mis met een sportpakket waarvan de auto er smakelijker uit gaat zien. Met name wanneer de auto in kwestie van zichzelf al een waar genot is om mee te rijden, zien we het graag door de vingers. Laat dit nu net het geval zijn bij de GT86.

Hoewel het GR Sport-pakket voor de GT86 ongetwijfeld een doorn zal zijn in het oog van zij die al jaren schreeuwen om een krachtigere versie van de auto–en de Subaru BRZ–kunnen we de poging de auto op te frissen wel degelijk waarderen. Toyota geeft de auto namelijk niet alleen puike extra’s voor de buitenzijde, ook binnenin de auto herkennen we de nodige aanpassingen. Kopers kunnen o.a. een achterspoiler, zijvinnen en een extra klein stuur aanvinken.

De GT86 Sport krijgt standaard een andere neus en voorspoiler, evenals Brembo-remmen en een GR Sport-stuur. Omdat het enkel optische aanpassingen betreft, verandert er niets aan de krachtbron. Oftewel, ook de Toyota GT86 GR Sport wordt aangedreven door een 200 pk sterke 2-liter boxermotor.