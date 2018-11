Deze Porsche werd dit weekend verkocht voor 6 miljoen

Kunst op wielen levert nog steeds veel geld op.

Want kunst op wielen, dat is de Porsche 959 Paris-Dakar. Één van de zes bestaande exemplaren ging dit weekend onder de hamer bij een veiling van RM Sotheby’s. Het hele weekend stond bij het veilinghuis in teken van het 70-jarige bestaan van Porsche.

De verwachting was dat deze bijzondere 959 zo’n drie miljoen dollar zou opleveren. Hoogstens 3,4 miljoen mochten bieders in een goede bui zijn. En of ze in een goede bui waren. Er werd met geld gesmeten alsof het frikandelbroodjes waren. Uiteindelijk kwam het hoogste bod voor deze Group B Porsche uit op maar liefst 5.945.000 euro.

Hoewel deze auto’s de naam 959 dragen, zijn er onderhuids behoorlijk wat zaken anders. Neem bijvoorbeeld de krachtbron. Geen geblazen boxermotor waar de 959 zo om bekend staat, maar een natuurlijk ademende 3.2 zescilinder uit de 911 Carrera.

Deze 959 Paris-Dakar met de iconische Rothmans stickers staat fantastisch bij een serieuze autoverzameling. Niet zo vreemd dat er dan ook gretig is geboden op deze auto. Naast deze 959, werden nog tal van andere Porsches geveild. Onder meer een Porsche 918 Spyder, een 911 Carrera RS 2.7 Prototype en een 911 GT3 RS 4.0 gingen onder de hamer.