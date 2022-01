Wat zit er eigenlijk onder de Toyota GR GT3?

De Toyota GR GT3 is een bijzonder geval. Maar wat is het idee achter de auto?

Toyota en de sportafdeling – Gazoo Racing – gaan lekker vandaag! Op dit moment is de Tokyo Motor Show in volle gang bezig. Dat betekent een hele hoop Japanse primeurs. We konden vandaag al beginnen met de Toyota GRMN Yaris, een extra hete versie van de al ‘niet koude’ GR Yaris. Nu is het de beurt aan de Toyota GR GT3.

Net als met de GRMN Yaris beginnen we met het grootste nadeel. In dit geval is het dat de Toyota GR GT3 officieel nog een ‘concept’ is. Nu is dat niet direct bijzonder, veel raceauto’s beginnen hun carrière als concept. Waar het in dit geval om gaat is dat de basis van de auto óók compleet nieuw is.

Toyota GR GT3

Dat niet alleen, de basis is ook nog eens heel erg gaaf! De Toyota GR GT3 is namelijk een ware coupé in de klassieke zin van het woord. Dus met een heel erg lange neus en een korte bips. In dit geval ook met een enorme spoiler, maar als je die wegdenkt hebben we dus te maken met een straatversie? Daar is Gazoo Racing nog niet duidelijk over.

Qua proporties doet de Toyota GR GT3 denken aan de Dodge Viper en Mercedes SLS AMG. Dus met een enorm lange wielbasis en een enorme ruimte tussen het voorwiel en de voorzijde van de cabine. Precies zoals collega @jaapiyo het (heel) graag ziet.

En nu?

Dan rest alsnog de vraag: wat moet je ermee? Normaliter heb je een GT3-raceauto om het straatmodel in het zonnetje te zetten. Omdat Max (Van Splunteren, niet Verstappen) het goed doet in een Porsche 911 GT3, wil jij ook een Porsche 911 GT3.

Maar als iemand wint in een Toyota GR GT3, kun jij deze nog niet kopen. Vreemd. Het doet denken aan de Honda HSV. Dat was een raceauto waarvan we uiteindelijk ook geen productieversie zagen. Verder valt er weinig te zeggen over dit apparaat. Aan de uitlaten te zien, is de auto niet elektrisch. Wat voor motor er dan wel in ligt? Geen idee. Prestaties? Ook geen idee. Maar de Toyota GR GT3 ziet er gaaf uit. Dat dan weer wel.