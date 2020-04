Meer jonge mensen omgekomen in het verkeer

De cijfers over verkeersongevallen in 2019 zijn binnen. Opvallend is de stijging onder jonge mensen.

De ambitie van Europa om naar 0 verkeersdoden te gaan lijkt nog ver weg. Of dat streven überhaupt ooit gehaald gaat worden is nog maar de vraag. In 2019 waren er 661 doden te betreuren in het Nederlandse verkeer. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Onder het aantal doden is een flinke stijging onder jonge mensen te zien.

Het aantal verkeersslachtoffers onder twintigers en dertigers nam met 24 procent toe. Kwamen er in 2018 nog 147 jonge mensen te overlijden door een verkeersongeval, in 2019 is dit toegenomen naar 183 doden. De meeste slachtoffers van verkeersongevallen vielen in Noord-Brabant

Het goede nieuws is dat het aantal verkeersdoden is afgenomen. In vergelijking met 2018 is er sprake van een daling van 2,5 procent. Van die 661 verkeersdoden betroffen het 465 mannen en 196 vrouwen.

De scenario’s hoe (jonge) mensen komen te overlijden lopen uiteen. In de meeste gevallen gaat het om inzittenden van een personenauto (237). Daarvan waren er 168 bestuurders van een voertuig en 69 passagiers. Daarnaast overleden onder andere 203 fietsers, 52 motorrijders, 49 voetgangers, 42 bestuurders van een scootmobiel en 42 brom- en snorfietsers.

Meer doden onder motorrijders

In 2019 zijn er tevens meer verkeersdoden onder motorrijders te betreuren. 52 motorrijders lieten het leven na een ongeluk in 2019. Dat is een stijging van 10 doden in vergelijking met 2018. Ook kwamen in 2019 meer bromfietsers en inzittenden van personenauto’s om. Wel kwamen er minder fietsers om in het verkeer.

Vooral ouderen onder de slachtoffers

Hoewel er meer jonge mensen kwamen te overlijden, zijn het vooral de ouderen die het leven laten bij een verkeersincident. 40- tot 60-jarigen daalde het aantal verkeersdoden met 21 naar 105 in 2019. Echter, de helft van het aantal verkeersdoden was 60 jaar of ouder.

In 2019 was er wel sprake van een daling van het aantal 60+ers die kwamen te overlijden. Van de 60+ers gingen er 324 dood door een verkeersongeval in 2019, dat was 350 in 2018.