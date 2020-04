De Maruti Suzuki Gymni is de stoerste auto van vandaag

Jazeker, met deze Maruti Suzuki Gymni kun je alles aan.

Als de apocalyps uitbreekt, is het handig om vervoer te hebben. Maar dan heb je wel een échte auto nodig. Dan kom je erachter wat echt belangrijk is. Knuffelbare dashboards met aaibare plastics zullen je echt niet helpen.

Banjeren

Nee, je hebt iets nodig waarmee je door allerlei soorten terrein heen kunt banjeren. Zonder dat je bang bent of je het daadwerkelijk gaat redden en niet vast komt te zitten. Nu is de tuningsindustrie in staat om aan de meest nutteloze doch leuke eisen te voldoen, dus is hier de Maruti Suzuki Gymni.

Maruti

Maruti is een Indiaas merk dat Suzuki’s in licentie bouwt. Sterker nog, sommige Suzuki’s worden door Maruti gebouwd. De naam Gymni is een combinatie van Gypsy en Omni. Dat komt omdat de auto een combinatie is van beide. De Maruti Omni is een piepklein bestelwagentje dat vooral bekend staat om zijn zeldzame gebrek aan veiligheid voor de inzittenden. De knieën van de bestuurder zijn een integraal onderdeel van de crashconstructie. In Nederland is de auto Maruti Omno verkocht als Suzuki Carry.

Holy Shift Garage

Nu kun je dankzij de rijhoogte, het lage gewicht en het feit dat de wielen op de hoek van de carrosserie zitten, behoorlijk ver komen in het terrein, maar in dit geval hebben de makers van het Indiase Holy Shift Garage om de auto wat meer apocalyps-waardig te maken. De assen werden onder de bladveren geplaatst, om zo veel meer rijhoogte te creëren.

Exotisch

Voor een beetje meer vermogen is de 0.8 liter ‘grote’ driecilinder vervangen door een 1.0 viercilinder. Bij de Omni ligt de motor in het midden en drijft deze de achterwielen aan. Een heel exotische layout, dus. De motor is afkomstig uit een Maruti Gypsy. De Gypsy is ook een Maruti, wij kennen de auto beter als Suzuki SJ410, de voorloper van de Suzuki Samurai. De Samurai is de grootvader van de huidige Jimny.

Externe rolkooi

Verder werd de Gymni voorzien van veel, heel veel modificaties. Denk aan enorme met offroad banden, een bullbar, roofrack, extra rack voor een motorfiets en natuurlijk een externe rolkooi. Gezien de stabiliteit van de Omni is dat geen overbodige luxe.

Fotocredits: Holy Shift Garage