Meer mensen zouden een Porsche Macan in Signal Yellow moeten bestellen

Want hoe gaaf is dit? Een Porsche Macan in Signal Yellow zie je nauwelijks.

Het is het best verkochte model van het merk, maar ook een beetje saai in aanzien. De Porsche Macan. Vaak gekozen kleuren zijn onder andere zwart en grijs. Terwijl de SUV echt wel een kleurtje kan hebben. Deze one-off bijvoorbeeld. Een Porsche Macan in Signal Yellow!

De Duitse autofabrikant geeft zelf het goede voorbeeld. Dit exemplaar is namelijk door Porsche samengesteld. De SUV is de hoofdprijs van het Leipzig Opera Ball op 24 september. Bezoekers die een ticket kopen voor het bal doen mee in de loting voor deze bijzondere Macan. De opbrengst van de ticket gaat naar goede doelen in de regio.

Naast de bijzondere kleur, heeft deze Signal Yellow Porsche Macan nog wat accenten om je aan het bal te herinneren. Mocht je de auto winnen tenminste. De instaplijsten vieren 20 Jahre Porsche Leipzig en de 2022 editie van het Leipzig Opera Ball.

Ook aanwezig is een 911 Carrera RS 2.7 uit 1973, uiteraard ook in Signal Yellow. De SUV is dan ook een verwijzing naar die allereerste 911 RS.

Laat deze Signal Yellow Porsche Macan een inspiratie zijn voor ons allemaal. Mocht je de SUV overwegen te kopen, overweeg dan deze geweldige kleur. Want stiekem is dit één van mijn favoriete Porsche-kleuren. Je doet me er een groot plezier mee! Ik zie je uplaod wel verschijnen op Autoblog Spots.