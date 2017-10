Meer info over McLaren’s hypercar met ‘Brutal Design’

Nee, we hebben het niet over de BP23.

Maar wel over de P15. We berichtten al eerder over deze nieuwe telg aan McLaren’s Ultimate Series-boom. Om je geheugen even op te frissen: +-800 pk uit een variant van de M840T motor uit de 720S, géén elektromeuk en een gewicht van minder dan 1.300 kilo. Vandaag heeft McLaren een teasertje de wereld ingestuurd inclusief wat nieuwe feiten.

Design

McLaren heeft het er zelf over dat de P15 ‘a brutal design representing the purest expression of its form-follows-function styling’ krijgt. Vanaf vandaag weten we dat dat in ieder geval inhoud dat de achterkant drie vijfhoekige uitlaatjes krijgt, gevangen in een Pagani-esque ring. Alleen is de ring in dit geval niet rond, maar eveneens een vijfhoek.

Aero-goodies

McLaren zegt dat de P15 ondanks zijn stratentoelating de ultieme ‘track car’ moet worden. In het persbericht komt het merk er eerlijk voor uit dat de praktische bruikbaarheid daarvoor opgeofferd wordt. Verfrissend eerlijk.

Onlangs joeg er een apart uitziende McLaren ‘675LT’ over de ‘Ring, waarvan we nu aannemen dat het een mule was voor de P15. Luchtgaten in de neus suggereren dat de P15 kofferruimte opoffert voor ventilatieschachten, teneinde de lucht zo efficiënt mogelijk door en langs de auto te geleiden.

Aan de achterkant krijgt de P15 een spoiler waarvan de staanders niet kunnen verzenken in de carrosserie, zoals wel het geval is bij de P1 en menig ander super- en hypercar. De vleugelelementen van de spoiler daarentegen zullen waarschijnlijk wel kunnen bewegen, op een manier die we gewend zijn van de DRS-vleugels in de F1.

De P15 komt nog vóór de BP23 op de markt

Ze zijn flink in de weer met de gereedschapskist in Woking want naast de P15 werkt McLaren ook nog aan een ander model in de Ultimate Series, namelijk de BP23. Die auto komt echter pas na de P15, want de laatste staat naar verwachting volgend jaar maart al te shinen op de beurs van Genève.

De facto komt de P15 echter helemaal niet op de markt…

Het slechte nieuws is namelijk dat McLaren er maar 500 gaat bouwen en dat alle modellen reeds verkocht zijn. Mocht je er een willen hebben ben je dus aangewezen op een louche geldwolf die er een heeft weten te bemachtigen en ‘m snel van de hand doet met een bak winst. Overigens geldt hetzelfde voor de 106 exemplaren van de BP23…