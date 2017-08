McLaren liegt over het vermogen van dit kanon

720 pk? Moeha.

Wat betreft de typeaanduidingen houdt McLaren het lekker overzichtelijk. De 650S leverde, jazeker, 650 pk, alle varianten van de 570 zijn goed voor 570 pretpaardjes en de 675LT deed… Vul zelf maar in. Deze generatie McLarens, waar ook de P1 onder valt, maakte gebruik van een 3.8 liter V8 met twee turbo’s. Met de introductie van de 720S werd niet alleen designtechnisch een nieuwe weg ingeslagen, maar ook onder de kap gebeurde het nodige.

Deze kar doet het namelijk met een nieuwe 4.0 V8 die volgens fabrieksopgave goed is voor een verrassende 720 pk. Wat wil nou het geval? Een paar enthousiastelingen hebben zo’n ding op de rollenbank gezet en de resultaten waren opmerkelijk, en dan drukken we het zachtjes uit (link).

Zo’n 720S levert in standaardtrim namelijk bijna 700 pk. Nou en, da’s toch bijna evenveel als de fabriek beloofde? Klopt, maar die 698 pk’s werden aan de wielen gemeten. Zoals je wellicht natúúrlijk weet gaan er tussen vliegwiel en aangedreven wiel(en) nogal wat pk’s verloren. Je kunt hierbij 15% verlies aanhouden als vuistregel. Rekenen we die 698 wielpk’s terug naar krukaspk’s, dan kom je al gauw uit op een vermogen van boven de 800 pk. Significant meer dan 720 stuks!

Wellicht probeert McLaren andere merken zand in de ogen te strooien en gaat het bewust de concurrentie aan met supercars van een “iets mindere” categorie. Een Ferrari 488 GTB doet immers 670 pk. Daar zal een 720S dus geen heel zware dobber aan hebben bij het stoplicht.

Rest nog het obligate rijtje specs en prestatiecijfers. 4.0 V8 dus, 720 pk en 770 Nm (fabrieksopgave, je snapt ‘m), 0-100 km/u in 2,9 tellen, 0-200 km/u in 7,8 seconden, een top van 341 km/u en van 200-0 km/u in 4,6 tellen en 117 meter. De Nederlandse prijs? 307.700 eurootjes.