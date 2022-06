Polestar 3 heeft eigen gezicht

De nieuwe Polestar 3 gaat met name in de VS een verkoopknaller worden. Maar in Nederland zijn er ook goede kansen. Wij houden van elektrische Zweden.

Het leven was vroeger zo makkelijk. Elke onthulling van een nieuw model werd middels een tijdschrift de wereld ingebracht. Dan moest je een week (of twee) wachten om het laatste nieuws te kunnen volgen. Dankzij het internet gaat dit tegenwoordig veel sneller.

Fabrikanten springen daar slim op in met allerlei ‘pre-onthullingen’. Voor vandaag hebben we zo eentje van de Polestar 3 voor je. Het is namelijk de aankondiging voor een de introductie van een nieuw model. We wisten al dat er een paar Polestars bij gingen komen. Het – naar eigen zeggen – Zweedse merk van elektrische performance auto’s heeft namelijk een nieuw model in de planning.

Grote SUV

Dat wordt ook wel tijd, want de Polestar 1 is een strikt gelimiteerde über-coupé. De Polestar 2 is zeker een populaire crossover-sedan, maar om met name in de VS potten te breken is er een SUV nodig. Dat is precies wat de Polestar gaat lanceren.

Over details zijn is het bedrijf uit Göteborg nog niet zo scheutig, maar wel dat het een ‘Performance SUV’ wordt. Dat niet alleen, ook de actieradius is bekendgemaakt én dik voor elkaar.

De Polestar 3 moet op een volle lading meer dan 600 km kunnen halen. Dat is geen 600 km volgens de NEDC (wind mee, bergaf, veel fantasie) maar de iets realistischere WLTP. Ook hebben we een eerst ongecamoufleerde foto van de zijkant:

De Polestar 3 is de eerstvolgende

De komende drie jaar komt er elk jaar een nieuw model bij. De Polestar 2 krijgt dus gezelschap van drie nieuwe familieleden. Het is de bedoeling dat Polestar daardoor enorm veel meer auto’s gaat verkopen. Op dit moment zit men op 29.000 in 2021, maar dat moeten er in 2025 10 keer zoveel zijn. Ja, Polestar wil 290.000 auto’s verkopen.

De naam Polestar 3 zegt alleen dat de 3 na de 2 en de 1 op de markt kwam. Meer niet. De cijfers worden niet gebruikt om de positionering in het modelgamma aan het te geven, verwarrend genoeg. We zetten het even op een rijtje voor je:

Polestar 1 (luxe coupé, PHEV, uit productie)

Polestar 2 (leaselieveling van Nederland)

Polestar 3 (grote SUV) – September 2022

Polestar 4 (kleine crossover) – 2023

Polestar 5 (luxe liftback) – 2024

De eerste bewegende beelden zijn er ook:

Meer lezen? Naar deze onthullingen kijken we uit in 2022!