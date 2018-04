Meer snelheid voor Red Bull, McLaren en Renault

Red Bull, McLaren en Renault krijgen vleugels.

Als we de mannen van Renault mogen geloven tenminste. Dit betekent uitstekend nieuws voor topteam Red Bull, die afgelopen weekend een overwinning boekte tijdens de GP van China. De snelheid hadden ze blijkbaar goed te pakken, aangezien het circuit meerdere lange rechte stukken kent. Echter valt er volgens Cyril Abiteboul, de chef bij het Renault-fabrieksteam, nog meer winst uit de motor te halen. Een halve tel is goed mogelijk, al houden we natuurlijk een slag om de arm.

Iets wat vaak vergeten wordt, maar ditmaal niet door Abiteboul, is dat de ontwikkeling van andere teams ook niet stilstaat. Zo zal bijvoorbeeld Mercedes hun krachtbron blijven verbeteren. De updates die Renault zal uitvoeren bestaan uit twee delen. Het eerste deel levert vooral voordeel tijdens de kwalificatie. De Renault-man geeft toe dat deze niet zo goed is als van de concurrentie, maar hij heeft meer in het vat zitten. Momenteel wordt er, dankzij een zogenoemde kwalificatiemodus, een tiende winst per ronde behaald. Dat is vooral te danken aan de iets hogere topsnelheid, aldus Abiteboul in gesprek met Motorsport.com.

De andere update bestaat uit nieuwe hardware. Klinkt naar mijn mening een stuk interessanter dan het geregel met software. Welke nieuwe onderdelen Abiteboul in zijn motoren en die van klantenteams monteert, is nog onduidelijk.