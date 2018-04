Jofel! Amsterdamse taxi’s stoppen met oplichterij

Zolang ze maar gewoon goede snuif blijven verkopen...

Het leven van een taxi-chauffeur gaat niet over rozen. Eerst moet je al die straten uit je hoofd leren en vervolgens krijg je stank voor dank van de maatschappij. De BPM-teruggaaf op taxi? Keihard afgeschaft door de roverheid. Illegaal bijbeunen tijdens carnaval? Vergeet het maar. Je Tesla gratis aan de Supercharger hangen? Elon lacht je in je gezicht uit. Een flinke fooi vangen van een profvoetballer? Heb je natuurlijk weer de pech dat je ergens tegenaan knalt en ‘ie zijn ribben breekt.

Je moet met al die druk op je schouders wel sterk in je schoenen staan om op het rechte pad te blijven. Een beetje extra poen verdienen door coke te verkopen of een extra blokkie om gaan met nietsvermoedende klanten is natuurlijk verleidelijk. Om het duiveltje op de schouder van de chauffeurs de mond te snoeren hebben de snorders-liefhebbers van TCA iets nieuws bedacht. Je kan als klant voortaan vooraf bekijken hoeveel een ritje je gaat kosten. Uiteraard gaat dit anno 2018 via een app. Vermoedelijk betekent dit dat een ritje Schiphol-Amsterdam iets goedkoper wordt dan 595 Euro. TCA is enthousiast over het nieuwe beleid:

Eén van onze belangrijkste doelstellingen is het meest betrouwbare taxibedrijf van Nederland te zijn en daar spelen prijsafspraken voor een taxirit een belangrijke rol in. Klanten weten van tevoren wat ze gaan betalen en dat schept duidelijkheid en vertrouwen.

Waarvan akte. Je hoeft je rit overigens niet vooraf af te tikken. Dit kan nog altijd gewoon op de plek van bestemming, ofwel via moderne methodes ofwel met cash monnie. De geijkte bijverkoop zal in de praktijk altijd afgetikt moeten worden met cash, hoewel de chauffeur er technisch gezien BTW over zou moeten afdragen #winnersdon’tusedrugs #drugsarebad.

Taxi’s via autojunk