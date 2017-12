Mercedes benadert magische pk-grens met F1 motor

Ze klinken voor geen meter, maar ze leveren wel flink wat power, die moderne F1-aggregaten.

Al sinds de introductie van de nieuwe generatie F1-motoren in 2014 is er flink wat kritiek op de blokken. Vooral het gebrek aan een mooi geluid steekt bij de fans, maar je kan ook andere vraagtekens neerzetten bij de krachtbronnen. Zijn ze niet veel te kostbaar door de ingewikkelde techniek? Hebben ze eigenlijk wel de relevante link met straatmotoren die de FIA propageert? En zo ja, is dat dan nodig?

De meesten beschouwen dit als retorische vragen, maar een partij is natuurlijk ontzettend blij met de huidige motoren en dat is Mercedes. De Silberpfeile kwamen met een huzarenstukje op de proppen in 2014 en dat heeft hen geen windeieren gelegd. Sinds dat jaar won het merk alle titels die er te winnen waren.

Enkele maanden geleden kwam het merk al naar buiten met het feit dat ze nu een thermisch rendement van vijftig procent halen met hun PU. Hoeveel power de merken uit hun krachtbron halen blijft doorgaans echter in nevelen gehuld. Immers is de F1 een competitie en wil je de concurrentie niet per se aan de neus hangen hoe goed (of slecht) je bent voordat de wedstrijd gespeeld is.

Toch heeft Mercedes’ motorenchef Andy Cowell nu uit de doeken gedaan dat hij verwacht binnenkort door de magische grens van 1.000 pk te breken.

We’re close. I’m sure that’ll happen at some point. We need to see how the power unit development goes through the winter and our prove-out goes through the winter, and it’s a balance with the car as well.

Dat laatste is nog wel een interessant puntje. Cowell geeft aan Autosport toe dat de prestaties van de motor op de testbank niet altijd overeenkomen met die op het circuit. Dat is iets wat Honda naar verluidt ook op pijnlijke wijze heeft ondervonden de afgelopen jaren:

When you go to total car lap time, that’s the bit where there’s work being done to improve the technology on the car to enhance both aerodynamic and power unit performance. Let’s see how it all works out.

Enfin, ervan uitgaande dat Cowell de waarheid spreekt, weten de andere fabrikanten dus wat ze te doen staat. Renault, even 1.000 pk uit dat blok peuren graag. Anders kan Max volgend jaar weer geen kampioen worden.