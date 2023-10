Meer kleuren Tesla Model 3 en Y, maar het is geen lak

Er zijn nu meer Tesla kleuren beschikbaar voor de Model 3 en Model Y. Alsof het een Tesla Individual programma is.

Het zal jullie ongetwijfeld weleens zijn opgevallen nu Tesla’s zo populair zijn. Bijna alle modellen zien er hetzelfde uit. Er is bijzonder weinig keuze als je er eentje samen stelt. Er zijn vijf kleuren, twee velgdesigns, 2-3 interieurkleuren en wel of geen trekhaak of Autopilot. Dat doet Tesla bewust: alle auto’s worden standaard al erg compleet geleverd. De reden laat zich raden: dit maakt het productieproces aanzienlijk eenvoudiger, overzichtelijker en dus goedkoper.

Het is alleen wel een beetje jammer, want je wil een auto naar eigen smaak kunnen configureren. Als je een product van tienduizenden euro’s koopt (nou ja, least), dan wil je dat wel naar wens kunnen samenstellen. Bij Tesla geven ze er nu op hun eigen manier gehoor aan.

Ze hebben geen eigen naam voor hun afdeling. Dat is toch niet zo moeilijk? Tesla Exclusive Manufaktur, Tesla Exclusive, Elon’s Musk, Tesla Sonderwunschprogram: het had allemaal gekund. In dit geval gaat het om een aantal nieuwe kleuren.

Zeven extra kleuren

Het zijn niet eens aparte lakkleuren, maar wraps die over de bestaande lak worden geplaatst. En het is ook niet zomaar een wrap, maar een op urethaan gebaseerde filmlaag dat de nieuwe kleur beschermt tegen krasjes, steenslag en van die vegen die je krijgt in de wasstraat. Het is dan ook een aanzienlijk dikkere laag dan een standaard wrap. Sterker nog, je kan deze laag ook kiezen in de kleur ‘blank’ om zo je bestaande lak te beschermen.

Er is keuze uit zeven verschillende kleuren: Crimson Red, Glacier Blue, Forest Green, Slip Grey, Satin Stealth Black, Satin Rose Gold en Satin Ceramic White. Goedkoop zijn de nieuwe Tesla-kleuren niet. Zo’n wrap kost namelijk 7.500 dollar en 8.000 dollar als je kiest voor die rode, groene of rode kleur. Die prijzen zijn inclusief btw en inclusief montage bij een Tesla Service Center. De blanke filmlaag kost 5.000 dollar.

Het is dus niet zo dat ze dit bij de fabriek doen. Het kan niet eens bij ALLE servicepunten, maar alleen bij die in Covina en Carlsbad. Daar zijn ze vijf tot zeven dagen bezig om jouw Tesla van een nieuwe kleur te voorzien. In die tussentijd krijg je – heel verfrissend – géén leenauto. Dat is immers nóg beter voor de natuur, die oude vertrouwde benenwagen.

Tesla kleuren alleen voor de Model 3 en Model Y

Voor nu zijn de kleuren alleen leverbaar op de Model 3 en Model Y. Enerzijds logisch, daar worden echt enorm veel van verkocht. Anderzijds vreemd, want bij de veel duurdere Model S en Model X is de kleurkeuze net zo beperkt.

Overigens moeten we wel eventjes de broodnodige en inmiddels legendarische Autoblog Nuance aanbrengen waar wij zo bekend om staan. Tesla heeft natuurlijk een vrij beperkt aanbod qua opties en kleuren. Maar geef Ome Elon eens ongelijk. Bij BMW en Mercedes-Benz krijgen klanten de keuze uit miljoenen mogelijke configuraties en iedereen kiest voor een grijze lak, basis-motor, sportpakket en panoramadak.

Dat is ware individualiteit: geef mensen enorm veel keuze en het eindresultaat zal grotendeels identiek zijn. Theo Maassen gaf het al eens aan: iedereen wil uniek zijn en daarin zijn we allemaal hetzelfde.