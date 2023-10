Opgefriste GLA45 AMG doet 0-100 in 4,3 seconden

Zo’n brave auto als deze opgefriste GLA45 AMG sprint sneller dan jouw Subaru Impreza!

Het is een van de leukste crossovers: de Mercedes GLA in AMG-uitdossing. Waar de A45 ‘oversubtiel’ is qua uitstraling, is de GLA45 een iets minder opvallende verschijning. Zeker omdat het in basis een vrij brave compacte crossover is. Nou ja, crossover. De zitpositie in de GLA is ietsje hoger en het gewicht scheelt een tiental kilo’s ten opzichte van de hatchback. Zie het als een A voor mensen die vaak over drempels moeten rijden. De GLA is een halfjaartje geleden voorzien van facelift (Modelpflege), maar de ’45’ was er nog van verstoken. Tot nu, want dit is de opgefriste GLA45 AMG!

We zeggen wel opgefriste GLA45 AMG, maar officieel luidt de naam ‘Mercedes-AMG GLA 45 S 4Matic+’. Mercedes lijkt een beetje te zitten met het BMW ///M probleem. Iedereen kiest bij een BMW M-product voor de Competition, dus gaan ze binnenkort geen normale modellen leveren.

Bij Mercedes zien we ook telkens minder vaak een ‘non-S’ model. Wel vreemd: in de Verenigde Staten kun je alleen de non-S krijgen en niet de ‘S’.

Wijzigingen

De wijzigingen aan de opgefriste GLA45 AMG zijn vrij bescheiden. Dat was natuurlijk ook al het geval met de gewone GLA. Het front is iets strakgetrokken en er zijn nieuwe luchtinlaten. Ook de koplampen zijn nieuw, de LED-units hebben een iets andere indeling.

Optioneel kun je zelfs Multibeam LED-koplampen krijgen. Een andere wijziging is dat je nu een AMG-logo op de neus krijgt, boven de Mercedes-ster in de grille. Aan de achterzijde zijn er eveneens nieuwe LED-lampen.

Standaard rolt de opgefriste GLA45 AMG op 19 inch lichtmetaal, 20 inch is ook mogelijk. De 21 inch wielen die je op de foto’s ziet zijn uiteraard eveneens optioneel. In het interieur zien we het nieuwste AMG sportstuurwiel en een nieuwere versie van het MBUX-systeem. Qua bekleding is er keuze uit kunstleer en echt leer.

Motor opgefriste GLA45 AMG

De motor – de M139 – is onaangeroerd gebleven. Dat houdt in dat de 2.0 viercilinder met TURBO goed is voor 421 pk bij 6.750 toeren. Het maximum draaimoment is 500 Nm, dat tussen 5.000 en 5.250 paraat staat.

Er is maar één transmissie: een achttraps automaat met dubbele koppeling. Daarmee knal je in 4,3 seconden naar de 100 km/u. De begrensde topsnelheid is 90 km/u hoger dan elke nieuwe Volvo, voluit loopt deze 270! Benieuwd wat ‘ie doet zonder begrenzer.

Of deze opgefriste Mercedes GLA45 AMG ook naar Nederland komt, is niet bekend. Het zal wel een enorm duur snoepje gaan worden, zoals wel meer modellen van deze generatie GLA (H246 voor intimi), want de reguliere GLA35 AMG (met 306 pk) kost tegenwoordig ook al 100.603 euro.

Bij de A-Klasse is de A45S bijna 23 mille duurder dan de A35, dus als de GLA45 zou komen, dan zal de prijs rond de 125 mille komen te liggen. Slik.

