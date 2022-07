Exterieur- en interieurupgrades voor de Audi A6 – Autoblog Garage

We hebben een flink aantal upgrades voor de Audi A6 duurtester. Echt een hele hoop.

Ik moet een klein beetje iets opbiechten. Het was eventjes heel moeilijk om liefde te voelen voor de Audi A6 duurtester. Noem het een beetje cognitieve dissonantie. Nadat ik de auto kocht, kwamen er meteen een paar lijken uit de kast, ondanks dat de verkoper mij verzekerde dat alles in orde was. Daarbij is de A6 niet helemaal – zoals mijn andere auto – afgestemd op mijn smaak.

Ondanks dat de BMW meer kilometers op de klok heeft staan, komt de BMW frisser en iets meer ‘fabrieksnieuw’ over. Daarbij is de Audi ook niet echt zuinig met Super Plus of goedkoop qua verzekering. Op zich kon ik al die dingen van te voren inschatten. We geven immers elk week een AB Advies en bij een grote Duitser moet je daar rekening mee houden.

Nodige exterieur- en interieurupgrades!

Gevoelsmatig had ik er dus lastig mee. Jaap vind totaal het niets: het is immers een Audi en die zijn ‘knaak’. Ook Uli (met wie ik de auto opgehaald heb) vond het moeilijk de liefde te voelen. Ondanks dat ik een idee in mijn hoofd met wat ik er allemaal nog aan ga doen, moest ik af en toe even twijfelen. Zou ik dan tóch de verkeerde auto gekocht hebben?

Nou, nee. Totaal niet. In eerste instantie vanwege mijn vriendin. Het is zij die er elke dag in rijdt. En gelukkig, zij is er helemaal er helemaal weg van! Ze vindt de Audi véél prettiger rijden dan de BMW. De A6 voelt meer dan een klasse hoger en groter aan. Bijna twee, eigenlijk. Het verschil in ruimte is enorm. Maar het zijn voor haar de rijeigenschappen. In gladde omstandigheden ben je altijd makkelijk weg, sturen gaat heel eenvoudig en de A6 is stil en comfortabel.

Voor mij duurde het dus even voordat ik om was. De nieuwe velgen (BBS RX-R) en banden (Dunlop SP Sportmaxx RT) helpen een hoop. Daarnaast is Apple Carplay echt heel erg prettig in de auto. Maar er waren een paar dingen die mij dwarszaten.

Daarom hebben we voor vandaag een lading updates. Echte een hele hoop upgrades! Pak er maar een grote kop koffie bij en een lading koekjes (tip, het Mariakaakjes wordt zwaar onderschat, net als de Jan Hagel), want dit gaat een flink artikel worden. Er is nog een hele hoop dat moet en gaat gebeuren, maar we zijn nu een stuk verder dankzij de nodige exterieur- en interieurupgrades!

Exterieur:

We beginnen met de exterieur-upgrades voor de Audi A6 duurtester! Ditmaal zijn het vrij subtiele upgrades, maar voor mij maken ze een groot verschil tussen een budget-basisversie en een chique-sportieve uitstraling.

Privacy glass

Er zijn soms heftige discussies op het internet gaande als het gaat om getinte ramen. Zelfs sta ik er niet heel erg fanatiek in. Als het een A6 sedan was, zou ik het niet overwegen. Maar het is een Avant met een wel erg flinke glaspartij. Je kan er eenvoudig naar binnen kijken. Dan is donker getint glas wel zo prettig, zeker omdat de A6 gewoon in een drukke binnenstad geparkeerd staat.

Verder is het erg handig in de nacht, het licht van andere auto’s komt minder sterk binnen. Zeker nu het een rage is om met extreem grote en hoge slagschepen (je weet wel, crossovers) te rijden met LED-koplampen, is het erg prettig dat dat minder binnenkomt.

Dit is vóór alle exterieur- en interieurupgrades. Wel eventjes gewassen

Tenslotte zien getinte ramen er naar mijn mening iets beter uit op een stationwagon. Zeker op een witte. Wees het overigens gerust oneens en doe het vooral niet op je eigen auto.

Het grootste nadeel is dat het af-fabriek er niet op zat, dus moest ik het laten doen. Het verschil tussen 200 en 400 euro is enorm qua kwaliteit. Het moet namelijk in een keer strak er perfect op zitten. Gelukkig kende Arien van Essen (van Van Essen Carcleaning & Detailing die ook de BMW destijds onder heeft genomen) een perfect adres hiervoor en regelde hij de rest. Ik kon de A6 brengen en alles kwam voor elkaar.

Het resultaat is naar mijn mening erg geslaagd. Het zit er echt snaarstrak op. Qua tint heb gekozen voor ‘Verlegen oostblok coke-handelaar met straatvrees’. Zonder gekheid, ik heb exact dezelfde tint als op de BMW. Ja, er is een patroon waar te nemen…

Aluminium dakrails

Dan gaan we door naar de volgende update. De BMW had van origine geen dakrails. Dit terwijl de latere facelift-modellen die mooie lage rails hebben. De Audi heeft wél van die mooie dakrails, maar die van mij zijn zwart. Niet dat ik het extreem storend vond, maar aluminium dakrails staan zoveel chiquer naar mijn mening.

Gelukkig is er voldoende te vinden. In Nederland is er al redelijk wat aanbod qua A6-onderdelen, maar in Duitsland is er echt een hele hoop te vinden. Voor een heel bescheiden bedrag had ik een setje gevonden in Wuppertal.

Monteren was nog wel even een dingetje, maar daarvoor moeten we naar het volgende onderwerp namelijk het interieur. De aluminium dakrails werden door Gerren van Van Essen Carcleaning gemonteerd. Hij zal heel erg in zijn nopjes ermee geweest zijn, want de dakrails kwamen uiteindelijk iets later dan verwacht. De verkoper in Wuppertal had zich vergist in de tijd / datum en stuurde de set later op. Met excuses, zonder extra kosten. Kijk, zo kan het dus ook!

Interieur

De grootste nadelen van de Audi A6 betreffen het interieur. Toen ik de auto ophaalde, stonk ‘ie naar chemische verfrisser. De dagen erna werd het ietsjes beter om vervolgens over te gaan tot een muffe putlucht. En met muffe putlucht bedoelen we precies dat. Wat het was: schiet mij maar lek. Sigaretje, natte Sint Bernard met voetschimmer, de adem van mijn leraar Frans: geen idee.

Ik overdrijf uiteraard schromelijk, want het was prima uit te houden, maar het interieur mocht frisser. Maar er was meer dat mij dwars zat. De stoffen bekleding is lelijk. De aluminium sierpanelen waren allemaal beschadigd. De witte hemel was smoezelig (lichtgrijs). Hier moest een grondige reinigingsbeurt aan te pas komen. Of beter nog, hier moet écht iets gebeuren. Alles eruit. Die standaardstoelen zitten overigens voor geen meter: ge geven veel te weinig steun en zijn knalhard. Dat doen die Duitse merken wel vaker: zo MOET je wel de sport- of comfortstoelen bestellen.

Donkere hemelbekleding

We beginnen met de nieuwe hemelbekleding. In de BMW heb ik de witte verwisseld voor een zwart hemeltje en daar ben ik erg blij mee. Een fijner materiaal en het ziet er mooier uit naar mijn mening. Dus ging ik zoeken voor de A6 en wat denk je: het hemeltje was erg snel gevonden.

Ook lekker, deze hemel kwam uit een auto met weinig kilometers en was 100% rookvrij. Daarbij waren alle onderdelen aanwezig. Want een zwarte hemel betekent gelijk zwarte hendels, airbag-kapjes, kledinghaakjes en dergelijke. Het versturen was wel een dingetje, want door de gekke afmetingen kon dat niet ‘goedkoop’.

Nu was het hemeltje niet heel erg duur en Castrop-Rauxel is goed te doen met de auto. Dus samen met mijn maat Wesley in de A6 gestapt en alle onderdelen gehaald bij een VAG-speciaalzaak. Onderhandelen is overduidelijk niet een forte van ondergetekende, want ik kreeg op locatie ongevraagd 50 euro korting! Dat is direct opgegaan aan de Underberg-collectie van mijn vriendin.

Monteren exterieur- en interieurupgrades

Het monteren bleek een fluitje van een cent voor Gerren (die hielp met het monteren van alle exterieur- en interieurupgrades). Ik bracht de auto in de ochtend naar Van Essen en aan het einde van de middag had Gerren al de hemelbekleding erin.

Hij was heel erg blij met mij toen ik zei dat de dakrails een weekje later kwamen, want een gedeelte moest weer los gemaakt worden. Uiteindelijk zit alles er snaarstrak in. Het ziet er mooier uit, voelt mooier en heel belangrijk: het ruikt zoveel beter. Ook lekker, er zijn geen trillingen en kraakjes meer.

Houtinleg

De Audi A6 krijgt standaard aluminium lijsten mee. Dat is op zich niet eens zo heel erg verkeerd. Persoonlijk bent ik meer een liefhebber van hout. De Mercedes 300 SEL 6.3 heeft hout en de BMW 3.0 CSL ook.

Het past mijn inziens prima bij het enigszins foute karakter van een Duitse auto. Het vinden van houtinleg was nog een heel karwei. Er zijn enorm veel onderdelen verkrijgbaar, maar vaak in delen. En ik heb een complete set nodig. Nog een dingetje, er zijn diverse setjes in omloop in verband met bepaalde uitvoeringen of opties.

Zo hebben de A6’en met quattro-aandrijving een quattro plaatje op het houtpaneel recht voor de bijrijder. Dan heb je ook nog de memory-functie voor de stoelen, die zit weggewerkt in het linkerpaneel (dat dus ook afwijkt).

Uiteindelijk vond ik in Litouwen (of all places) een perfecte set in goede staat. Daar hielpen ze mij ook nog, want je hebt dus een hele hoop verschillende soorten. Als je memoryfunctie hebt, dan is het linkerhoutpaneeltje voorzien van een gat waar het inpast.

Amaretto lederen sportinterieur

En nu we dan toch bezig zijn met exterieur- en interieurupgrades, gaan we meteen door met het volgende: de rest van het interieur. Mijn A6 heeft het lelijkste interieur ooit. Sterker nog, voordat ik deze A6 kocht, hield ik marktplaats en eBay al in de gaten. Een zwart leren sportinterieur was relatief betaalbaar. Omdat ik twee linkerhanden heb, vroeg ik aan Gerren of hij een sportinterieur kon inbouwen.

Daar was hij duidelijk in: Prima, maar dan wel hetzelfde soort graag (dus met dezelfde stekkers). Toevallig bouwde Gerren een tijdje daarvoor een lederen sportinterieur in bij de 1 Serie van mijn vader. Die waren elektrisch en voorzien van memory. Dat zet je niet zomaar even over. Gelukkig waren de meeste interieurs die ik zag voorzien van elektrische lendensteun en stoelverwamring, maar de rest handmatig. Precies wat ik ook al had.

Kocht ik die ook? Nee! Natuurlijk niet. Ondanks dat ik alles hier rationeel probeer uit te leggen, kocht ik in een opwelling een andere set. Want tijdens de zoektocht kwam er bij een VAG onderdelenspeciliast in Georgsmarriënhütte een set voorbij in de kleur Ammaretto!

Amaretto! Net als de BMW ongeveer. Ziet u het patroon? De set naar Nederland halen was nog wel erg lastig. Gelukkig had mijn tante zin in een traditioneel Duitse lunch (vleeswaren op een broodje) én een grote XC60, omdat alle spullen niet in de BMW gingen passen.

Installeren

Nog een voordeel, het waren sportstoelen. De standaard-barkrukken van de A6 zijn niet comfortabel, niet sportief of prettig. Met sportstoelen ziet het er niet alleen beter uit, ook heb je veel fijnere stoelen. Wel een dingetje, net als alle leaseauto’s bij mij in de straat was de set elektrisch. Ai.

Even kijken op internet en jawel: het is uiteraard al eens gedaan. Hoe moeilijk kan het zijn? Nou, heel lastig. Gerren heeft heel vriendelijk mij op de hoogte gehouden, maar ergens was het erg lastig voor elkaar te krijgen. Dus daar gaan we een oplossing voor zoeken.

Die is na alle exterieur- en interieurupgrades.

Kortom, de eerste serie upgrades zijn nu gedaan. De A6 knapt er meer en meer van op. Mede dankzij de aanpassingen begint het telkens meer te worden wat ik voor mee voor ogen heb. Uiteraard een rammend ordinaire en foute auto, maar wel snel en praktisch.

Maar dat is stiekem veel leuker dan een nieuwe lease-driepitter met sportpakketje. Niet dat ik de keuze heb, maar toch… Nu nog even alles werkend zien te krijgen. Welnu, waar heb ik het visitekaartje van electronica-expert Felix liggen?

