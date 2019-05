Aftellen naar kaartverkoop van de Nederlandse Grand Prix

Wil jij er ook bij zijn?

Nu de komst van de Nederlandse Grand Prix in 2020 een zekerheid is, ga je als Formule 1-fan goed nadenken. Blijf ik thuis en kijk ik lekker comfortabel vanaf de bank naar het spektakel in Zandvoort, of toch met een toegangskaartje afreizen naar de badplaats en je favoriete F1-helden in het echt meemaken op het historische circuit.

Hoewel dat eerste misschien direct in je opkomt is aanwezig zijn tijdens de eerste race toch iets legendarisch. Over tientallen jaren tegen je kleinkinderen zeggen “opa/oma weet het nog goed, ik was er bij tijdens de eerste terugkerende Grote Prijs.” is toch iets speciaals. Je hebt nog een klein jaar om je voor te bereiden en Autoblog helpt je op weg door alvast de vastgelegde data te delen.

Vorige week lieten we weten dat de Grand Prix van Nederland in het weekend van 1-3 mei 2020 zal plaatsvinden. Een verstandige fan gaat uiteraard niet in die dagen afreizen naar het circuit. Enkele dagen van tevoren vertrekken is een stuk slimmer, maar je doet er goed aan om nu al een hotel te boeken. Vertegenwoordigers en teams zijn allang op de hoogte van deze data en hebben natuurlijk al kamers gereserveerd.

Stap één is een ticket bemachtigen voor het raceweekend. Een man in een regenjas met een rode telefoon en uitstekende antenne wist ons te vertellen dat de officiële aankondiging voor de Grand Prix van Nederland op 17 mei gaat plaatsvinden. Dat weekend zullen de Jumbo Racedagen (17, 18 en 19 mei) plaatsvinden op Zandvoort en vanaf dan is het mogelijk om kaarten te bestellen voor het raceweekend van volgend jaar. Succes!